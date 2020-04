Comercio resiente la crisis

Podrían dejar de pagar sueldos e iniciar despidos

VALLADOLID.— En apoyo a sus trabajadores y por su seguridad en la pandemia por el coronavirus, empresarios los enviaron a casa con el sueldo, pero ahora no están seguros si podrán aguantar la situación hasta que termine la cuarentena.

Carlos Osorio Rosado, presidente de la Coparmex local, dice que empresarios sobrellevan el desplome económico y pagan a sus trabajadores, pero de seguir la contingencia ya no les será posible y empezarán los despidos, debido a que no hay movimiento de entrada de recursos en los negocios y no habrá nadie que lo resista.

Según dice, son más de mil los trabajadores cuyo empleo está en riesgo y son los de servicios turísticos, sobre todo los que dependen de las comisiones y propinas.

El empresario dijo que quizá algunos tengan capacidad para pagar un mes más a los trabajadores, pero la mayoría no cuenta con recursos, de modo que si no se levanta pronto la cuarentena, el sector empresarial se colapsará y la situación será mucho peor de lo que se piensa.

“Llegará el momento que el pago de los sueldos sea insostenible, por lo que espera que esto termine lo más pronto posible y poco a poco se regrese a la normalidad”, subrayó.

Respecto a los despidos, dijo que los más afectados son los del sector hotelero, restaurantero y artesanal, la mayoría de ellos vive de las comisiones y propinas, incluso de las ventas del día, pero ahora que no hay, su situación económica es mucho más grave.— Juan Antonio Osorno Osorio

