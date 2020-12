Comienza a hacer historia hoy en Ticul

Emprendedora inaugura su local de accesorios

PETO.— La joven Sidney Janelle González Novelo, de 20 años, comienza a hacer historia hoy en su natal Ticul: inaugurará su primer negocio.

Sidney desde muy pequeña es emprendedora, pues ve la vida de una manera diferente a muchos jóvenes, pues a su corta edad se ve en un futuro como una profesionista consolidada y con sus negocios establecidos.

Señala que hoy en día hay muchos jóvenes que no saben qué es lo que quieren de su vida y eso ha sido un impedimento para que puedan sobresalir y ser emprendedores, pues además asegura que en la actualidad a los jóvenes los educan para ser empleados, no para ser jefes de sus propios negocios.

Actualmente la emprendedora cursa el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho y ya tiene claro qué es lo que quiere en la vida, pues indica que para ser emprendedora tiene que tener organizado su tiempo, de tal manera que no descuide sus estudios y siga con su negocio.

Señala que desde muy niña comenzó a ser emprendedora, pues comenzó vendiendo naranja dulce y mandarinas en la puerta del local de sus abuelos.

Actualmente se dedica a la elaboración de accesorios elaborados a mano y para eso, usa piedras naturales y de cristal, además de ser 100% personalizables.

“Siempre me gustó usar accesorios y al ver que mis amigas y familiares lo usaban, me nació la idea de hacerlos de manera personalizada y usando material de calidad.

“Desde pequeña vendía cosas, pues al ver que había naranjas y mandarinas en el patio de la casa de mis abuelos, los bajaba e instalaba una mesita en la puerta y los vendía, posteriormente comencé a vender manzanas con chamoy, postres y manualidades, hasta que, con el paso del tiempo, me adentré a la elaboración de accesorios.

“Hace como año y medio que empecé a dedicarle más tiempo a esto y he comenzado a tener más ventas y ahora inauguraré mi primer local”.

Explicó que ser emprendedora es un poco complicado porque tiene ventajas y desventajas.

“Entre las ventajas es que soy más paciente y tolerante con las personas y entre las desventajas está que hay horas de desvelo y he dejado de hacer cosas para dedicarme a mi negocio, pero al final, los resultados son reconfortantes.

“No ha sido fácil, pues en la universidad hay temporada de exámenes y proyectos y de manera simultánea tengo que atender mis pedidos, para poder hacer ambas cosas tengo que organizarme y distribuir mi horario.

Señaló que para que los jóvenes puedan emprender, primero tienen que conocerse a sí mismos, para que así vayan dándose cuenta de qué es lo que quieren, por eso les recomienda que lean libros de superación y se hagan test vocacionales.

“En estos años he tomado cursos de emprendimiento y he leído libros de superación por iniciativa propia, además elegí la carrera de Derecho porque no es fácil esa carrera, pues hay miles de artículos que hay que aprender, pero antes de eso, hay que entender y comprender cada uno de ellos.

Señaló que su local estará ubicado en la calle 24 entre 9 y 11 de la colonia Guadalupe de Ticul y su negocio se llamará “Euforia”, por lo que en 10 años se visualiza como licenciada en Derecho y en Psicología, además de tener otras sucursales de su negocio, así como tener una familia.

Indicó que siempre ha contado con el apoyo de sus papás, sobre todo han estado satisfechos porque desde los cinco años inició con el emprendurismo y ha estado realizando colectivos para promover el consumo de productos locales.

“Siempre me ha gustado ser dueña de mi tiempo, por eso quiero ser mi propio jefe y considero que a los jóvenes no deben educarlos para ser empleados, deben de educarlos para ser emprendedores, concluyó.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA