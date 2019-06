Comisaría sin calles ni tiendas

Carencias en sitio ubicado a unos 15 km de Kanxoc

DZIBIL.— Esta ranchería, ubicada a unos 15 kilómetros de Kanxoc, no cuenta con calles y tiendas, pero sí con plaza de usos múltiples, energía eléctrica y agua potable.

Para poder llegar hay que atravesar una brecha de terracería y avanzar unos tres kilómetros adicionales.

En una visita que se realizó por el lugar, se pudo observar que a pesar que se ha considerado como una comisaría de Valladolid desde hace muchos años, no ha tenido el desarrollo necesario, sobre todo en infraestructura, ya que apenas cuenta con 20 familias, pero sus habitantes no llegan ni a 100.

Cuenta con autoridades locales, aunque no tiene los 500 habitantes como marca la norma municipal para que pueda considerarse comisaría, pero cada administración municipal no lo baja al rango de ranchería, pues no llegarían recursos públicos.

Sin embargo a lo largo de muchos años, la comunidad no ha tenido el desarrollo que requiere, pues no hay calles pavimentadas. El sitio tiene una cancha de usos múltiples y sus casas, unas cuatro construidas con bloques y las demás con palos y techo de guano, están en los alrededores de la misma.

Gracias a programas, se les instaló una bomba de agua potable y se dotó a cada familia de un tinaco de unos 10,000 litros cada uno, a fin de que no se queden sin el vital líquido. También se entregaron paneles solares que tienen en las entradas de sus casas, lo cual les alcanza para tener luz y usar un aparato electrodoméstico, aunque la mayoría no cuenta con ellos. Las familias tienen que caminar unos tres kilómetros en la brecha y llegar a otro pueblo cercano de nombre Kauan, donde se puede encontrar algunos productos en una pequeña tienda, pero que no está surtida.

La mayoría de los hombres del lugar se dedica a las actividades del campo, las mujeres son amas de casa, algunas bordan, los niños estudian en un escuela del Conafe que hay en el lugar y si quieren continuar tienen que viajar a Kanxoc, de lo contrario se dedican apoyar a sus padres en las milpas.

La mayoría de las familias vive en condiciones de pobreza extrema, según se averiguó solo dos de ellos crían ganados, pero en los patios de sus casas.— Juan Antonio Osorio Osorno