Comisariado acéfalo en Las Coloradas

Acusa al alcalde de no respetar a los ciudadanos

LAS COLORADAS, Río Lagartos.— Luego de casi dos años de estar al frente del puerto, Ernesto Alonzo Peraza Chan presentó su renuncia irrevocable como comisario municipal tras frecuentes roces con el alcalde Érick Estrada Alcocer.

Fue la tarde del lunes cuando acudió al Palacio Municipal y entregó el oficio por escrito a la síndico Mirza Vianey Ramos Alcocer quien se la firmó de recibido.

La noticia sorprendió a los pobladores de la comunidad pues en su cuenta de Facebook el excomisario emitió un comunicado con el motivo de su renuncia y agradeciendo a los pobladores que le dieron su apoyo desde septiembre del 2018.

El alcalde Alcocer informó que se realizará una sesión de Cabildo para acordar quién quedaría como autoridad en el puerto.

En el escrito que entregó Ernesto Alonzo Chan lamentó que Alcocer nunca haya querido apoyar a la comisaría y que siempre haya puesto de pretexto de que no puede coordinarse con él por no ser de su confianza o de su equipo de trabajo, a pesar de que la población es la que lo puso en el cargo democráticamente y no él.

“Debido a la contingencia sanitaria la comunidad decidió no finalizar la ‘ley seca’ en la comisaría y así lo hice saber a los expendios, sin embargo el alcalde dio la instrucción de que podían abrir con la autorización de su Ayuntamiento, decisión unilateral que no solo falta al respeto a los ciudadanos que quieren cuidar su salud ante la amenaza del covid-19 sino que además la consideramos irresponsable por poner en riesgo la salud e integridad de los habitantes de Las Coloradas”, expresa.

En el oficio se detalla que el filtro sanitario se mantuvo sin el apoyo de las autoridades municipales y con donativos de la Salinera y de la propia gente que de manera voluntaria cuidó la entrada a la población sin percibir honorarios, pero que lo abandonaron ante las inaceptables decisiones del Ayuntamiento y las constantes agresiones que se ha recibido a pesar de que en todo momento se le ofreció trabajar coordinadamente pero hizo caso omiso de las solicitudes.

“Lo anterior me lleva a tomar esta difícil decisión, cansado de que nunca hubo una respuesta favorable a las necesidades de la comisaría en estos casi 2 años, esperando que ahora con mi renuncia el presidente Érick Alcocer ya no tenga pretexto y apoye decididamente a nuestra comunidad como se comprometió y nunca ha cumplido y se coordine con el nuevo comisario que la gente tenga a bien elegir”, finaliza el oficio de renuncia.

En el comunicado que hizo público Alonzo Chan se enlista una serie de problemas que había tenido con el primer edil a lo largo de los dos años por la falta de apoyo al puerto.

También publicó que lo único que deja es el cargo y el sueldo que le daban por el ayuntamiento de 1,800 pesos, pero que seguirá apoyando a su comunidad como un ciudadano más en lo que pueda al puerto.— WENDY UCÁN CHAN