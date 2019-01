Comisario: Fui a Palacio y no hubo audiencia ni apoyo

“Hay muchas carencias”

PROGRESO.— Carlos Macedonio Zapata León, comisario municipal de Chicxulub Puerto, asegura que él y sus homólogos de Chelem y Chuburná Puerto, Bianey Bibiana Chim Pat y Gaudencio Damián Cab Ek, respectivamente, no están enfrentados al Ayuntamiento y que lo que buscan es que se atiendan “las muchas carencias” de las comunidades a las que representan y los eligieron.

Afirma que primero acudió a Palacio para plantear las necesidades de Chicxulub, pero no fue recibido por el alcalde Julián Zacarías Curi ni obtuvo apoyo de ediles del PAN y PRI, y luego halló una plataforma (por el partido Movimiento Regenaración Nacional, Morena, en Mérida) para hacerlo.

El lunes 21, el presidente de Morena en Yucatán, Mario Mex Albornoz, informó que ese día los comisarios de Chicxulub, Chelem, Chuburná, Paraíso (de los seis que hay en Progreso) y cinco de Chemax fueron a Palacio de Gobierno, pidieron audiencia con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, y, como él no estaba, entregaron a la Subsecretaría de Gobierno un escrito en el que solicitan servicios y condiciones adecuadas para hacer su labor.

El jueves 24, en rueda de prensa en el local de Morena en Mérida, Bianey Chim, Zapata León y Cab Ek dijeron que la Comuna de Progreso (emanada del PAN) mantiene en el abandono y sin servicios a Chelem, Chicxulub y Chuburná.

Ahí Zapata León aseguró que el alcalde “me amenazó con destituirme si yo no hacía lo que él me dijera, porque supuestamente existen chismes y palabrerías (del comisario contra el edil) que no me pudo comprobar”.

El viernes 25 en Palacio, los 11 ediles de Progreso presidieron una conferencia de prensa, en la que el alcalde y el secretario municipal, Alfredo Salazar Rojo, dijeron que se investigará a los tres comisarios porque en horario de trabajo estuvieron en el local de Morena en Mérida e infringen el Reglamento de Comisarías al hacer cobros que le corresponden a la Tesorería Municipal, como a los vendedores ambulantes.

Salazar Rojo precisó que las sanciones pueden ser amonestación pública o privada, destitución e inhabilitados para que ocupen cargos públicos.

Además, el edil secretario negó que hayan amenazado al comisario de Chicxulub.

El sábado 26, Zacarías Curi dijo que “hay desesperación” entre los tres comisarios, consideró que están mal asesorados, que tal vez en sus actuaciones hay alguien detrás y están siendo usados para enfrentarse al Ayuntamiento, pero los únicos que salen afectados son los habitantes porque dejan abandonadas a las comisarías.

Ahora, Zapata León, conocido como “Charly”, afirma que no hay ningún enfrentamiento con el alcalde.

Dice que está tranquilo, no le preocupa que el Cabildo lo investigue por ir a una rueda de prensa el jueves porque “los comisarios municipales no tienen horario de trabajo, están las 24 horas del día al servicio de las comunidades que representan”.

Recuerda que fueron electos por el voto del pueblo.

Asegura que no ha cometido ningún delito grave que amerite su destitución como comisario municipal.

“Mi único pecado”, expresa, fue ir a una rueda de prensa en el local de Morena y llevar la voz cantante, en representación de los comisarios de Chelem y Chuburná, que también asistieron.

“Lo que buscamos fue una plataforma que nos respaldara y Morena nos la dio. Ningún otro partido, ni el PAN, que gobierna el Estado, ni el PRI, que tiene representación en el Ayuntamiento, nos respaldaron”, dice.

Narra que una semana antes de la rueda de prensa, acudió a Palacio y pidió audiencia con el alcalde, pero no se la concedieron.

Muy ocupado

Fue atendido por el edil secretario, quien le dijo que el presidente estaba muy ocupado e, incluso, ni a él lo atendía, pero le pidió al comisario que le explique qué iba a tratar con el munícipe para que él se lo exponga.

“No le expuse nada a Alfredo Salazar, pues me había dicho que el alcalde no le da audiencia”, destaca.

Recuerda que a mediados de diciembre de 2018, “me entreviste con el alcalde en sus oficinas, en esa reunión estuvo Armando Reyes Maldonado, regidor de Comisarías, la plática no fue en buenos términos, el presidente se refirió a presuntos chismes en su contra, le aclaré que no había comentado nada en su contra, luego vino velada amenaza de destituirme como comisario y de afectar a mi familia.

“Todo lo escuchó Armando Reyes, edil priista, pero para nada intervino, se mantuvo callado.

“Entonces, si no hay apoyo del PAN ni del PRI, pues escuché y atendí la invitación de personas de Mérida que tienen su casa en Chicxulub para asistir al partido Morena para a una rueda de prensa, donde me encontré con los comisarios de Chelem y Chuburná, a quienes también invitaron.

“Lo que buscamos fue una plataforma para exponer las necesidades de las comisarías que representamos, pues hay muchas carencias, como alumbrado público, bacheo en las calles, reparación del área de juegos infantiles en el parque de Chicxulub”, detalla, en entrevista.

Enfatiza que los comisarios municipales no tienen horario de trabajo, pues hasta de madrugada tienen que atender situaciones que se presentan en las comisarías, laboran todos los días de la semana.— Gabino Tzec Valle