Como presión, la CFE le quita su medidor

Ganadero pide ayuda ante la medida arbitraria

TIZIMÍN.— Pedro Tec Tun, ex líder de la Asociación Ganadera Local (AGL) de Tizimín, denunció ayer la arbitrariedad que cometió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al desmantelarle el medidor de la energía eléctrica en su rancho por un adeudo de dos meses.

El conocido productor hizo un llamado a los legisladores y a los líderes del sector ganadero para voltear los ojos y frenar los atropellos que está cometiendo la CFE contra los usuarios.

El ganadero explica que debido a la pandemia y la crítica situación económica que se atraviesa a nivel general, las ventas de los becerros en su rancho no fueron posibles y se atrasó dos meses en el pago del servicio.

Apenas hace una semana realizó el pago de $6,214, más la reconexión, pero grande fue su sorprenda cuando al pasar los días se da cuenta que no le reconectaban por lo que regresó a las oficinas a preguntar y fue ahí cuando le informan por una asistente que le habían desmantelado el medidor.

Incluso dice que la misma empleada de la CFE se sorprendió y le dijo que no le debían retirar el medidor por lo que lo canalizaron con una licenciada para buscarle solución al problema sin embargo le dijeron que no podían hacer nada y que a fuerza tendría que hacer un nuevo contrato y trámite.

“No tuvieron la más mínima sensibilidad, ni comprensión ni mucho menos tolerancia y lo peor que nunca me avisaron o notificaron que me quitarían el medidor, es más entraron al rancho a base de mentiras diciéndole al encargado que solo revisarían el medidor y al final se lo llevaron”.

“Si yo estuviera robando corriente acepto que me den un castigo, o si sembrara cosas ilícitas que me castiguen, pero están actuando en contra de una actividad primaria; yo sé que les voy a pagar, no me iba a escapar”.

“Es lamentable que la CFE no tenga el más mínimo entendimiento, por eso pido la intervención de mi Asociación Ganadera Local, de la Ugroy, que son mis organizaciones afiliadas, de la senadora Verónica Farjat, del diputado Jesús Vidal Peniche a que frenen estos abusos”.

El productor explica que es una dimensión de 20 mecates donde desde hace 8 años se siembra calabaza, chile, tomate, chile, verde, chile xcatic y donde hoy se ha sembrado maíz y sandía, y se puede perder por falta del sistema de riego que funciona a base de la energía eléctrica que no hay.

“Y si hay más socios los invito a que nos unamos por qué aquí se pierde dinero, esfuerzo y mi familia, así como mis empleados, se están desanimando por esta irresponsabilidad de la CFE”.

“No sé cómo tienen personas déspotas como la licenciada trabajando ahí, hay muchas quejas de ellos, se han hecho manifestaciones contra ellos; no es posible que esto continúe”, expresa.

El ex líder dijo que buscará asesoría legal pues cree injusta la acción cometida.

Un caso similar ocurrió recientemente en el sur del Estado con ejidatarios del municipio de Oxkutzcab, en una unidad agrícola de riego donde les cortaron el servicio, les bajaron las cuchillas dejando un mes sin energía a los productores.

Luego de la espera y tras corregir “un error de oficina”, la CFE les restableció el servicio hace unos días.— WENDY UCÁN CHAN