Competencia por venta de comida en Valladolid

La cuarentena obligó a buscar medios de ingreso

VALLADOLID.— La llegada de la pandemia desde hace un año, originó el surgimiento de vendedores de todo tipo de alimentos que ofrecen servicio a domicilio, cuyas consecuencias fueron que los que se dedicaban a ese negocio mucho antes bajaran sus ventas hasta en un 50%, afectando su economía de esa manera, incluso se vieron en la necesidad de despedir a una parte de sus empleados.

En su momento publicamos que muchas personas que se quedaron sin empleo y que un gran número de ellos aún no lo recuperan, buscaron cambiar de giro y a varios se les ocurrió la idea de vender comida, ya sea por órdenes, tortas, tacos o, tamales, entre otros, a tal grado que en las colonias, barrios y fraccionamientos ya es común escuchar los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos.

Del mismo modo, un gran número de personas que se dedicaban a ofrecer servicio de sonido en las fiestas, meseros que hasta ahora no encuentran trabajo, entre otros ahora se dedican elaborar comida para vender en la modalidad de servicio a domicilio, incluso los promocionan a través de sus redes sociales.

Francisco Osorio, microempresario que desde hace varios años se dedica a la cocina económica, manifestó que antes de la pandemia vendía alrededor de 80 órdenes de comida por día, pero con el surgimiento de otros negocios similares, sus ventas cayeron en un 50%, lo que está afectando seriamente su economía, incluso se vio en la necesidad de despedir a algunos empleados, entre ellos cocineras que de alguna manera llevaban el sustento a sus hogares, incluso hay días que no vende, justamente porque no tiene caso hacer tanta comida que no se venderá.

Ahora se mantiene con solo lo necesario en cuanto al número de sus empleados, pues durante la semana se tiene que preocupar porque se logre obtener el dinero necesario para el pago de los empleados y lo que se invierte, en ocasiones sale pero hay días que no, y eso es porque ya hay mucha gente en la ciudad que se dedica a lo mismo, debido a que se quedaron sin trabajo y hasta ahora no lo recuperan, por lo tanto tienen que buscar otra manera de salir adelante, cambiando su giro de actividad, pero afectando a los que ya tienen tiempo en el negocio.

Durante todo el día, o incluso por la noche, el ruido del claxon de las motocicletas en las calles quita la tranquilidad a los vecinos, pues son diligencieros que llevan alimento a quienes hicieron algún pedido por teléfono, pero al final todos están buscando una manera de salir adelante ante el problema de la pandemia.— Juan Antonio Osorio Osorno