Compradores afectados: el mercado de Valladolid, vacío ante indicación

VALLADOLID.— El cierre del comercio no esencial los sábados y domingos afecta a clientes de otras partes, incluso de Quintana Roo, que normalmente llegaban los fines de semana para realizar la compras de varios productos, sobre todo a los que se dedican a revender.

Incluso los compradores no pueden entrar a la ciudad, de modo que no están dejando una derrama económica como lo hacían antes, lo cual no puede reactivar la economía.

El mercado municipal amaneció ayer desolado, sobre todo el área de venta de productos no esenciales, debido a las medidas que se están aplicando.

La mayor parte del comercio de la ciudad está cerrada pues solo abrieron tiendas de abarrotes, farmacias y otros productos esenciales.

Como ya publicamos, las nuevas medidas del gobierno estatal debido al aumento de contagios de Covid-19 fue una estocada al comercio establecido de productos no esenciales porque solo trabajarán de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados y domingos cerrarán de nuevo.

Sin embargo, no solo está afectando a los comercios locales, ya que hay mucha gente de otros lugares que solo puede realizar sus compras en la ciudad los fines de semana para volver a vender en sus comunidades.

Alejandrina Valdés, vecina de Cancún, comentó por vía telefónica que en ese polo turístico se dedica a la venta de oro y otros metales que solía comprar en esta ciudad, para luego vender entre sus familiares, vecinos y conocidos a fin de contribuir a la economía de su familia; sin embargo, desde que se inició la contingencia no lo ha podido hacer a pesar que tiene muchos pedidos.

Comentó que llega a Valladolid con su familia y se queda el fin de semana.

También compra alimentos y otros productos de su familia, lo que implica dejar una derrama económica en esta ciudad.

Así como ella hay muchos clientes de negocios vallisoletanos que solían viajar los fines de semana, lo que significaba dejar buenas utilidades para el comercio.

La mujer indicó que el gobierno de Quintana Roo está aplicando medidas diferentes con el objeto de mover la economía, ya que restringieron algunas áreas, pero de ninguna manera intenta afectar a los empresarios, por lo tanto considera que en Yucatán no se están tomando decisiones correctas.— Juan Osorio Osorno