Comuna de asueto

En Izamal solo secretarias hay en el ayuntamiento

IZAMAL.— La temporada de vacaciones de verano en Izamal en este 2019 transcurre con regular afluencia de turistas, sin embargo en el Palacio Municipal se tomaron muy en serio el asueto, ya que permanecen semivacías las oficinas municipales del pueblo mágico.

En un recorrido que se hizo por el Palacio Municipal solo se observó a unas recepcionistas laborando. Algunas, en broma decían que ellas sí trabajan, en alusión a los directores de área, cuya mayoría permanece ausente.

Algunas secretarias indicaron que “creo que porque es vacaciones no vienen, pero venga a verlos en 8 días (el miércoles 31), seguro los encuentra a todos a la hora de cobrar sus quincenas”.

“Varios vienen y se van, algunos ni vienen porque están de vacaciones, pero al menos algunos están cumpliendo, otros trabajan en otros ayuntamientos, otros más tienen otros trabajos y por eso creo casi no vienen”, dijo una trabajadora.

“Solo las (personas) que ves venimos, ni los regidores casi no vienen aunque no es culpa de ellas y ellos. Si no saben su chamba pues no vienen, por ejemplo la enlace de Gestión (Karli Flor Ruiz Batún) es cuñada de la secretaria-regidora, Rita Elida Kuk Cob, pero su esposo (Armando Ruiz Batún) es el que trabaja; no es nada en el Ayuntamiento, pero no creo que lo haga gratis, pasa todo el día a lado del presidente.

“O no tiene trabajo o es muy social su trabajo, pero gratis no creo que lo haga, bajo el agua le dan su lanita, el caso es que no hay casi nadie trabajando, creo por vacaciones; venga, como dijeron las otras muchachas, en quincena, ahí verá a los y directores”, dijo otra trabajadora.

Se averiguó que oficialmente la Comuna de Izamal tiene poco más de 40 directores aprobados ya que según se dijo fueron algunos dados de baja oficialmente, aunque no se ha realizado alguna sesión de cabildo donde se note la baja de directores que ya no “laboran” en la Comuna.— José C. Pech Ku

Tiempo libre

Las vacaciones de verano están dirigidas a alumnos por el cierre de ciclo escolar.

Solicitan descanso

Muchos trabajadores suelen solicitar sus vacaciones en esta temporada para convivir con sus hijos.

Maestros ocupados

En las vacaciones escolares, ni siquiera los maestros tienen el tiempo libre, pues se ocupan de preparar el próximo ciclo lectivo.