Hoy jueves a las 9 de la mañana, en Valladolid, familiares y docentes dieron el último adiós a la enfermera y maestra Raquel Ofelia Aguilar Coronado, trabajadora de la salud que perdió la vida prestando sus servicios en la actual emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 en Yucatán.

“Nunca se incapacitó en la pandemia, se desempeñaba como enfermera de primer nivel de atención en el Centro de Salud de Popolá (comisaría de Valladolid) y, además, era docente en el Conalep de Valladolid”, informó un compañero de profesión.

La enfermera Raquel Ofelia falleció, después de breve dolencia, el martes 1 de septiembre en la ciudad de Valladolid. Tenía 69 años.

Condolencias

Desde el mismo martes, compañeros de profesión y estudiantes expresaron en las redes sociales sus condolencias y dieron a conocer que Raquel Aguilar fue una apreciada enfermera y maestra en la Sultana del Oriente, Uayma y otras comunidades de Yucatán donde prestó sus servicios profesionales.

Excelente docente y maravillosa persona

“Tuve la magnífica oportunidad y experiencia de ser su alumna, pasaba noches sin dormir por armar sus carpetas de evidencia, se quemaba mi cerebro pensando en ideas para los proyectos, al final comprendí que ella solo quería que estuviéramos bien preparados, nos dedicaba mucho de su tiempo, más del que le correspondía e incluso en materias que no eran suyas. Me encantaba verla llegar en su bicicletita... Realmente siento mucho que ya no esté, pues era una excelente docente y un maravilloso ser humano. Q.E.P.D. Raquel Ofelia Aguilar Coronado”, escribió Alexa Vázquez, quien estudió en el Conalep de Valladolid y también compartió en Facebook un vídeo de la enfermera Raquel ante su pastel de cumpleaños en el aula escolar.

Gracias por la enseñanza, los consejos y todo el tiempo que pudo darnos, un ejemplo a seguir, una gran profesional. Gracias por dejar huella en mi formación y en mi corazón.Q.E.D maestra Raquelita 😔❤️✨ Posted by Alexa Vázquez on Tuesday, September 1, 2020

“Te quiero mucho amiga. Esos cafés en las tardes, esos regaños a los alumnos y esos ideales que compartimos en el área de educación jamás los olvidaré. Descansa en paz”, compartió a su vez Arturo Jarquin Cupul, quien expresó en otro comentario: “Se nos fue una de nuestras mejores elementos en (el) Conalep Valladolid”.

Una gran maestra del saber en salud

“Buenas noches amig@s, solo quiero comentarles a los que tuvimos la oportunidad de conocer a la enfermera Raquel Ofelia Aguilar Coronado, en nuestro Centro (de) Salud de aquí, municipio de Uayma, les comento que esta tarde nos informaron de su fallecimiento. Una gran maestra del saber en cuestión de la salud, que en paz descanse y en gloria esté”, publicó por su parte José Cobá Ku.

El último adiós

Los familiares velaron a la enfermera Raquel Ofelia desde ayer miércoles en el domicilio que ella habitó, en el barrio de Candelaria en Valladolid.

Este jueves, a las 9 de la mañana, familiares de la difunta, el director, el coordinador de enfermería y docentes del Conalep de Valladolid le dieron el último adiós con el Himno a la Enfermera Mexicana, que se reprodujo en un audio, en el cementerio de Valladolid.

Posteriormente, debido a las restricciones sanitarias por el Covid-19, solo los familiares ingresaron al camposanto para acompañar a la enfermera Raquel Ofelia hasta su última morada.

La enfermera Raquel Ofelia fue hija de los ahora extintos esposos Néstor Aguilar Pérez, quien fue cronista del barrio de Candelaria en Valladolid, y Antonia Coronado Cetina. Estudió la Licenciatura en Enfermería y una maestría en docencia.

Le sobreviven sus hermanos Adalberto, Mirtha Noemí, Atala Josefina, Cuauhtémoc Antonio, Lucía Arminda y Gabriela Candelaria Aguilar Coronado; sus hijos, nietos y demás familiares, quienes reciben el pésame de sus amistades.

