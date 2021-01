Con malestar y tos pidió votos

Exigen a político enviar médicos a la gente que visitó

KANTUNIL.— Víctor Alfonso Sosa Ruiz, dos veces alcalde y ahora precandidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la alcaldía, es blanco de críticas de vecinos que expresan que arriesgó a mucha gente al contagio del Covid-19 porque no suspendió su precampaña a pesar de tener tos, uno de los síntomas de esa enfermedad.

En su cuenta “Víctor Sosa” en Facebook, el expriista que fue alcalde en los trienios 2007-2010 y 2015-2018 publicó anteayer martes a las 7:29 de la noche que dio positivo a la prueba de Covid-19.

Narró que “hace un par de días (el domingo) me sentí un poco indispuesto. No era un malestar serio, en realidad se trataba de una tos que ya desde hace varios meses me estoy tratando debido a una fuerte alergia, como ustedes saben llevo trabajando muchos años en una carpintería y pues es el resultado de tantos años a la exposición de polvo y pintura.

“Sin embargo, tomando en cuenta la situación por la que estamos pasando (la pandemia de Covid-19) y pensando en cualquier posibilidad, desde hace varios días decidí aislarme por completo y retirarme de cualquier actividad con toda mi familia.

“Me realicé una prueba rápida (de Covid-19), que resultó ser negativa; no obstante, al persistir (la tos) me realicé una prueba clínica en laboratorio y hoy (por anteayer) recibí mi resultado.

“Salí positivo en la prueba de Covid-19; actualmente sigo aislado y en tratamiento, esperando salir con éxito de esta situación.

“Estoy con algunos síntomas, pero leves y sin complicaciones por el momento”, afirmó Sosa Ruiz.

Reacciones

A una pregunta, varios vecinos que se encontraban en el centro de esta cabecera municipal opinaron ayer sobre el exalcalde.

“Pues es algo serio. Si se sentía mal y con tos, ¿por qué salía a precampaña? Ha expuesto al pueblo de Kantunil y al de Holcá. Es fácil decir síntomas leves, pero ¿y las personas de la tercera edad que visitó? Las vulneró en salud. ¿Y las mujeres embarazadas? Creo no es correcto que aún sabiendo que tiene un tratamiento por una tos exponga a todos en plena pandemia”, afirmó uno de los habitantes consultados.

“Pues es fácil: ahora que mande a médicos a que visiten a la gente de edad que visitó, que son los más vulnerables. Es fácil salir a mostrarse al pueblo; ahora que mande a médicos a revisar a la gente, pero con tal de ganar votos para las elecciones (del 6 de junio próximo) expone su misma salud y la de los del pueblo. Creo no está bien”, opinó otro vecino.

“Si se confirma que tiene el coronavirus don Víctor, ¡cuánta gente infectó con los síntomas leves que él dice! Ojalá no pase a más este hecho, porque creo que jugar a buscar una candidatura y luego la presidencia del pueblo saliendo a las calles y exponiendo a la población es más bien una ambición, porque no hay necesidad de salir cuando se siente con síntomas y tos que están medicando”, destacó otro habitante, en breve entrevista.— Megamedia

De un vistazo

Con jóvenes

En su cuenta de Facebook, el expriista Víctor Alfonso Sosa Ruiz, candidato del Panal a la alcaldía de Kantunil, publicó el viernes 15 de enero que visitó a jóvenes de la comisaría de Holcá que practican futbol-7, con quienes platicó e incluso jugó “una cascarita”.

Con una vecina

El jueves 14, el exalcalde publicó una foto de él platicando con una mujer que conducía un triciclo cargado de leña.

Período de incubación

Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas del Covid-19 aparecen hasta 14 días después del contagio, sobre todo entre el quinto y sexto día.