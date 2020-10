Con mazapanes, familia de Progreso endulza el Hanal Pixán

PROGRESO.- Inigualable el sabor de los tradicionales mazapanes hechos con el amor de una familia, que encontró en la tradición de las ofrendas en los altares de Hanal Pixán una forma de sustento.

La familia Rodríguez Mena comenzó el año con mucha ilusión, pero en marzo, declarada la pandemia, tuvieron que suspender actividades ante la incertidumbre del coronavirus y para poder cuidarse unos a otros.

Pararon la producción y venta totalmente por un mes, y luego durante este confinamiento, con la falta de reuniones y fiestas, los pasteles que antes le pedían ahora son contados, y de tamaño pequeño.

Tere sintió miedo de que no se pudieran realizar los dulces tradicionales, que les distinguen para estas fechas.

El año pasado comenzaron con la idea, pues doña Teresita, la mamá de Tere, aprendió cuando tenía 20 años a realizar los mazapanes caseros con unas señoras de Sotuta. Debutaron con 100 charolas.

Se perfeccionó la receta y se lanzaron a la aventura, siendo un éxito rotundo. En Progreso son la única familia que los realiza, y la noticia corrió como pólvora.

Cada charola contiene 12 mazapanes, todos elaborados de forma 100% artesanal de principio a fin. Además hay cuatro sabores caseros: coco, pepita de calabaza, cacahuate y almendra.

Este año, la pandemia les afectó en el alza de precios, pero tras la batalla para encontrar los mejores ingredientes y los ajustes necesarios para dar un excelente precio, decidieron que sí habría producción de mazapanes.

Estuvieron temerosos, ya que la pepita con la humedad por las lluvias, estuvo en peligro de echarse a perder. Por fortuna, todo se fue dando y comenzaron a recibir pedidos.

Grande fue su sorpresa de que los pedidos comenzaron a llegar sin parar, Recibieron el doble del total vendido el año pasado, 200 (2,400 mazapanes) charolas para entregar ayer viernes 30 y hoy sábado 31 de octubre, previo a los festejos de los fieles difuntos.

Así que mamá, papá, sus dos tíos, una tía, sus dos primas, además de su esposo y Tere, pusieron manos a la obra, y con la unión que los caracteriza comenzaron la producción de mazapanes tradicionales que adornarán los altares de Hanal Pixán.

“Yo no pude terminar mis estudios, por un problema fuerte de salud, pero no me di por vencida y con el apoyo de la familia salí adelante”.