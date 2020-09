Con un abrazo, vecinos de San Roque dan fin a un largo conflicto

MOTUL.- Con un estrecho de manos y un abrazo "concluyó" el conflicto entre vecinos de San Roque, que en los últimos días habían protagonizado actos violentos por viejas rencillas.

No obstante, ante la intervención del alcalde Roger Aguilar Arroyo, que la noche del lunes se presentó en el lugar para dialogar con ambas partes; se logró que los vecinos -al menos por el momento- resolvieran una tregua y se comprometieran a no realizar más actos violentos; toda vez que se aplicará la ley en caso de reincidencia.

Actos violentos en San Roque

Aspectos de la reunión entre el alcalde y los vecinos involucrados en actos violentos en la comunidad de San Roque. Fotos de Megamedia

Como se ha publicado, los involucrados han protagonizado diversos pleitos vecinales que han alcanzado grandes dimensiones, al punto que algunos resultaron lesionados en peleas con piedras, palos, machetes y golpes.

Los demás vecinos de la colonia manifestaron temer por su seguridad y tranquilidad, por lo que el alcalde motuleño decidió intervenir personalmente para dialogar con ambas partes.

Aunque no señalaron el origen del pleito, los vecinos señalan que éste lleva años. No obstante, al parecer la intervención de las autoridades logró que los involucrados estrecharan sus manos e incluso se dieran un abrazo con el que se comprometieron a no volver a cometer nuevamente estos actos violentos

Cabe destacar que el alcalde dejó un número telefónico a los involucrados, para que -en caso de que alguno reincida en las agresiones- se denuncie ante las autoridades.