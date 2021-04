Conato de bronca en Zací

Líder que fue desconocido llega a ver a “cómplice”

VALLADOLID.— A punto estuvieron artesanos del cenote Zací de golpear a José Alberto Pech Yam, quien se presentó en el lugar para reunirse con Amalia Chan Chan de manera secreta ostentándose como líder de la agrupación artesanal del lugar, cuando desde el mes de marzo pasado lo desconocieron y en su lugar fue nombrado Ariel Núñez Petul.

Los ánimos de los artesanos están caldeados desde hace varios días a raíz de que se enteraron que ahora tres de ellos no fueron incluidos en el nuevo padrón de artesanos del ayuntamiento, de cuya inconformidad informamos el martes, incluso uno de ellos, Heriberto Rafael Núñez Petul, ya interpuso su queja contra el alcalde Enrique Ayora Sosa y contra quien resulte responsable, ante la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Los artesanos que están distribuidos en todo el área del parador del cenote Zací de momento se enteraron que José Alberto Pech Yam estaba reunido con Amalia Chan Chan, según ellos su “cómplice”, por lo que de inmediato se acercaron para conocer de lo que estaban hablando y fue ahí cuando se inició una discusión de dimes y diretes.

Amalia Chan Chan, cuando vio acercarse a los artesanos emprendió la huida y salió del estacionamiento del restaurante y dejó a José Alberto Pech Yam, con quien se inició la discusión.

Los artesanos acusaron a Pech Yam de no presentarse en el lugar desde hace cinco años, es decir desde la administración de la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, quien lo habría nombrado líder de los artesanos, pero que en realidad no ha hecho nada por sus compañeros.

Lo acusaron de trabajar en el departamento de Imagen del municipio de Temozón, de modo que en el cenote Zací no se presenta y cuando lo hace es “para hacer grilla” en contra de alguno de ellos. Cuenta con un local en el lugar que nunca trabaja.

Ante su inasistencia, los artesanos decidieron elegir como su nuevo líder a Ariel Núñez Petul, hermano menor de Heriberto Rafael, quien ha sido expulsado, de modo que desconocen el liderazgo de José Alberto Pech Yam, por lo tanto “no tiene nada que hacer en el lugar”.

Se reportó que en los últimos días que han pasado a Pech Yam se le ha visto en dos o tres ocasiones, pero solo llega para “hacer grilla”.

Ayer habría acudido para buscar el respaldo de sus incondicionales para no permitir el ingreso de los que han sido expulsados de manera irregular.

Los artesanos le fueron a reclamar y se originó la discusión, pero las cosas no pasaron a más, ya que al llegar agentes de la Policía todos decidieron regresar a sus respectivos locales comerciales, no sin antes manifestar que el alcalde Enrique Ayora Sosa lo sigue reconociendo como líder, pero ellos a Ariel Núñez Petul, postura en que anticiparon se mantendrán.

José Alberto Pech Yam, comentó que ante la molestia y la inconformidad de los artesanos renunciará al cargo de manera oficial, de tal modo que lo notificará al alcalde y al departamento jurídico, pero los artesanos le respondieron que no tiene necesidad de hacerlo, pues para ellos ya está desconocido y no tiene nada que ver con ellos.— Juan Antonio Osorio Osorno