Conato de bronca por por trabajos para el tren maya

Nadie cede en el lío

VALLADOLID.— Dimes y diretes y un conato de bronca se registró durante varias horas a las puertas de un predio ubicado en la vera de la avenida Zací Hual entre transportistas de dos sindicatos locales y representantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), debido a que éstos últimos se niegan a pagar los $1,400 que les exigen los otros por cada viaje de material que tiraría para la construcción de una plataforma, donde estarían las oficinas y bodegas de la empresa “Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), que tienen el proyecto para la construcción del proyecto del tren maya en el tramo Izamal-Cancún.

La semana pasada publicamos que un grupo de transportistas del sindicato “Florencio May Noh”, y unos que pertenecen al mismo sindicato Catem, pero local que dirige Valentín Álvarez Martínez, se manifestaron en las puertas de un predio, donde Catem pretende construir una plataforma que albergaría bodegas y oficinas de ICA, para lo cual se requiere tirar decenas de viajes de material, pero los contratantes solo les quieren pagar $1,050 a los transportistas que exigen $1,400.

El jueves se firmó un convenio entre sindicatos para que la mano de obra del proyecto del tren maya sea repartido entre trabajadores de cada municipio por donde pasará el ferrocarril, que incluye a los transportistas.

Sin embargo ayer viernes, el conflicto empezó alrededor de las siete de la mañana, con el arribo de personal de Catem, encabezados por Nassael Armando Cobián Duarte, quien dijo ser oriundo de Chihuahua, pero comisionado en el sureste para hacerse cargo de la supervisión y contratación de personal para el proyecto del tren maya.

Militares de civil

Con las personas de Catem arribaron 30 elementos del Ejército vestidos de civil, pero todos portando armas cortas que guardaban bajo sus ropas. Minutos después arribaron agentes de la Policía Estatal, quienes verificaron que los militares tenían un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se especifica la comisión de ellos, que consistirá en brindarle seguridad al proyecto de construcción del tren maya.

Mas tarde arribó el lugar personal del Ejército y Guardia Nacional para realizar la misma verificación por la portación de armas de un grupo civil, pero un comandante de ellos fue quien se reunió con los militares uniformados y se mostraron todos los oficios correspondientes del motivo por el cual se encontraban en el lugar.

Todo parecía indicar que los representantes de Catem harían la obra sin tomar en cuenta a los transportistas locales, con quienes no se había llegado a un acuerdo en cuanto al precio por viaje de material.

Los transportistas hicieron acto de presencia en el lugar alrededor de las nueve y media de la mañana y se volvieron a manifestar, lo cual creó más tensión pues indicaron que no permitirían que transportistas de otros lugares se hagan cargo de la obra y que permanecerían en el lugar el tiempo quesea necesario.

Cobián Duarte, en todo momento sostuvo que cuenta con el contrato colectivo, no solo para construir la plataforma en cuestión sino hasta para la infraestructura de lo que será el tramo del tren maya, desde Izamal hasta Cancún.

Dijo que el número de contrato colectivo es 6366 y está registrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, además es una obra privada, por lo tanto dijo tener la facultad de contratar a quien quiera.

Insistió en que a los transportistas locales no se les está impidiendo trabajar, pero no lo pueden hacer bajo sus condiciones, y advirtió que aunque no lo deseen, la obra tiene que concretarse con ellos o sin ellos.

Por su parte los transportistas insistieron en su postura, lo que propició la intervención del comandante de la Guardia Nacional de apellido “Chan”, quien les sugirió sentarse en la mesa para dialogar, porque solo de esa manera podrán llegar a un acuerdo, y les advirtió que de no resolverse el conflicto y se sigue con el problema se verán obligados a intervenir como autoridad, ya que obstruían parcialmente la carretera federal y una obra.

Alrededor de la una de la tarde un militar vestido de civil, en cuya bolsa cangurera llevaba su pistola, por la fuerza intentó retirar los conos puestos en la carretera, por lo que se le acercó el transportistas Óscar Romero Osorio para impedírselo.

Empujón

El militar lo empujó y fue en ese momento que se caldearon los ánimos y estuvo a punto de iniciarse un enfrentamiento, pero personal militar, Guardia Nacional y la Policía Estatal lo impidieron.

Las horas pasaban sin que se resolviera el problema, supuestamente porque los transportistas estaban en espera de la llegada de los representantes de la CTM en el Estado, pero fue minutos antes de las dos de la tarde que llegaron y se informó que entrarían a una reunión.

Poco después de las tres de la tarde se informó que no se llegó a ningún acuerdo, debido a que ambos grupos se mantuvieron en su postura y no se vieron indicios de negociación.

Los mismos transportistas informaron que la Guardia Nacional y Policía Estatal estaban planeando una operación para desalojarlos, pero al menos hasta el cierre de esta nota no se había informado más del asunto.— Juan Antonio Osorio