Concientización sobre el mal uso de plaguicidas

Llamado a salvar el planeta

PETO.— En el marco de la celebración del Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, que se celebra el 3 de diciembre, se llevó al cabo la segunda jornada del congreso de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la Universidad Tecnológica del Mayab, cuyos talleres giran en torno a la sustentabilidad agrícola frente al cambio climático.

Ayer, en la segunda jornada del congreso, se abordaron temas de interés que benefician y apoyan al cuidado del medio ambiente.

Los asistentes también aprendieron a cómo contribuir a disminuir las emisiones de monóxido y bióxido de carbono, clorofluorocarbonos, entre otras sustancias, que destruyen la capa de ozono del planeta.

Concientización

La doctora Mariana Cerda Zorrilla abordó el tema de agroinsumos biotecnológicos de última generación; habló a los estudiantes, productores y público en general sobre la importancia de hacer conciencia sobre los riesgos del uso excesivo de los agroquímicos que actualmente generan mucha contaminación.

Explicó que el uso indiscriminado de esos productos tóxicos daña en gran medida al planeta y si no se hace nada al respecto llegará el día en el que no haya donde sembrar y no quedará más opción que recurrir a los sustratos y a la hidroponía, pero no todos pueden hacerlo.

“Actualmente padecemos una crisis alimentaria y por el calentamiento global cada vez es más complicado producir, por eso insistió en la importancia de buscar alternativas de producción donde se evite el uso de agroquímicos.

“Por el uso excesivo de esos productos, cada vez vemos a más personas enfermas de cáncer y muchos no saben que esto se debe a que estamos consumiendo alimentos contaminados con químicos”, insistió Mariana Cerda.

Los plaguicidas, dijo, son muy tóxicos, pero también los fertilizantes mal empleados terminan generando problemas y se tornan peligrosos.

“Lamentablemente, a pesar que son peligrosos, esos productos se siguen vendiendo porque al final es un buen negocio que beneficia a las grandes empresas y lo más lamentable es que las autoridades permiten que esto continúe.

“En el marco del Día Internacional del No Uso de Plaguicidas de no uso de agrotóxicos, debemos comprender el problema que generan estos productos”, puntualizó.

“En la Península somos afortunados de tener mucha agua, pero, ¿ de qué nos sirve eso, si cada vez estamos contaminando más el manto freático y al final consumimos agua contaminada?”.

La doctora enfatizó en que se necesita de una conciencia colectiva para hacer la diferencia, porque si no se hace nada al respecto, se terminará por destruir el planeta.

Por su parte, Pedro Isabeles Flores, consultor internacional de agricultura orgánica, habló de las bondades de usar productos naturales que ayuden a cuidar al medio ambiente y a ir contrarrestando los efectos de la contaminación tanto del aire como del suelo.

“Si no hacemos nada para contrarrestar el problema del calentamiento global, el planeta terminará muriendo, ejemplo claro de esto es lo que esta sucediendo en otros lugares…

“¿Cuándo habían escuchado que caiga nieve en Hawai?; en Australia se han registrado temperaturas superiores a los 50 grados, en Rusia han comenzado a llegar los osos polares debido a que se derrite el hielo en la Antártida; en Chicago, Estados Unidos, se han registrado temperaturas más bajas que en la Antártida…

“Todo esto es como consecuencia del calentamiento global. Hay que crear conciencia porque tenemos 10 años para revertir los efectos del cambio climático, de lo contrario, esto se saldrá de control”.

Isabeles Flores destacó que el uso de productos orgánicos revierte los efectos de la contaminación, y, además, han dado buenos resultados en los ámbitos productivos en los que se emplean.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

Tragedia

La tragedia de Bophal, India, ocurrida el 3 de diciembre de 1984 tras explotar la planta de Union Carbide causó la muerte de 16,000 personas, lo que llevó a las 400 organizaciones de la Red de Acción en Plaguicidas a instaurar esa fecha como Día Internacional del No Uso de Plaguicidas.

Llamado

El llamado es a reflexionar sobre el uso de agroquímicos y el depósitos de sus envases, que dañan al medio ambiente.

