MÉRIDA.- A reserva de que se confirme oficialmente, el Tribunal Segundo de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado habría dictado sentencia condenatoria a tres de cuatro policías de Tecoh acusados del homicidio de José Luis C.Y., a quien detuvieron en Xcanchakán en diciembre pasado.

Como se recordará, el juicio inició el pasado 11 de octubre en contra de los policías municipales José Armando F. M., Enrique Francisco U. C., Alberto C. M. y Mauro Antonio C. C.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Policía Estatal de Investigación (PEI), los policías de Tecoh detuvieron a la víctima en una vivienda de mencionada comisaría. En el trayecto le habrían propinado diversos golpes que finalmente le causaron la muerte.



De acuerdo con fuentes extraoficiales, uno de estos enjuiciados, quien manejaba el vehículo, José Armando habría recibido sentencia absolutoria y los otros tres, quienes iban en la parte de atrás de la camioneta con el detenido, sentencia condenatoria.



La audiencia aún se lleva al cabo en una sala del Centro de Justicia Oral de Mérida donde, en su momento, en Tribunal de Enjuiciamiento también dictará las sentencias.