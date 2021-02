Condicionan la 2a. vacuna contra el Covid en Valladolid

Amenazan a quienes no se dejan tomar foto

VALLADOLID.— La campaña de vacunación contra el Covid-19, para algunas personas se está politizando, debido a que los servidores de la nación están muy activos, incluso se encargan de tomarle fotografías a los adultos mayores y a los abuelitos, luego de ser vacunados, lo que molesta a algunos, pero a otros no les importa, pues recibir la dosis es lo más importante, según indican.

En las redes sociales, algunos adultos mayores se quejan que luego de ser vacunados, los servidores de la Nación los obligan a que se les tome la foto, incluso si no lo permiten los amenazan con no recibir la segunda dosis.

José Luis Sánchez Aguilar, uno de los que ya fueron vacunados, comentó que a su juicio sí están politizado la vacunación, ya que la presencia de los “siervos” de la nación como se les dice están presentes en el módulo del IMSS e Issste y con solo portar su chaleco color “crema” es suficiente para pensar que están promoviendo al partido Morena, sin necesidad de tener las letras de su partido en su uniforme.

Comentó que tanto en el Centro de salud como en el Hospital, el IMSS y el Issste, sí se está tomando fotos a los vacunados, pero a título personal consideró que no tiene nada de malo, por el contrario hay que agradecer por la vacuna que se está recibiendo

Sin embargo también consideró que a pesar que el proceso es lento, es una bendición para todos el hecho que se esté vacunando a la gente, por lo tanto a él en lo particular no le importa que le tomen la foto, pues lo importante es ser vacunado.

Luego de publicarse la molestia de algunas personas, se visitó el módulo del IMSS, en donde Misael Cárdenas, miembro de Morena, y quien trabaja en la Policía Municipal, comentó que luego de la molestia publicada, se optó por no tomarles fotos a los adultos mayores, de modo que ayer jueves no se fotografió a nadie.

Por cierto en el módulo del IMSS como en los otros centros de vacunación, no permiten la entrada al área correspondiente a los familiares de los ancianos, de modo que ellos no saben lo que pasa en el interior. Lo único que les dicen es que su familiar estará una media hora en reposo para ver su reacción. Hasta ahora no se ha reportado nada negativo.

Del mismo modo se visitó la unidad médica del Issste, en cuyo patio se instalaron dos toldos en donde la gente acude a registrarse, luego pasa a otro donde espera su turno para pasar a recibir la vacuna.

En este lugar una de las servidoras de la nación comentó que sí se le toma fotos, pero en caso que el adulto no quiera se le respeta y no hay problema.

Explicó que la foto le sirve para subir a una plataforma del programa Bienestar para llevar un control de quiénes están recibiendo su vacuna, a fin de que cuando llegue la segunda dosis sea mucho más fácil identificarlos en el sistema que se tiene.

Sin embargo en caso de negarse, pues con el folio y su nombre que se tiene, se hace el mismo procedimiento para tenerlo en cuenta en la siguiente campaña de vacunación.

Esto quiere decir que en algunas sedes se sigue fotografiando a la gente y en otras no. Lo cual se hace en el área de vacunación, donde nadie se da cuenta y que los servidores de la nación “se mueven como si estuvieran en su casa”, según exponen algunas personas.— Juan Antonio Osorio Osorno