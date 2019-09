Conductores distraídos

Jornada con tres choques por no medir distancias

MOTUL.— Un mototaxista no respetó su distancia e intentó invadir el lado derecho de un automóvil que pretendía estacionarse en una transitada calle.

Ayer a la 1:30 de la tarde, el conductor de un automóvil Ford EcoSport Trend colorgris conducía de Oeste a Este sobre la calle 31 y al llegar a la 28 intentó estacionarse.

Sin embargo el guiador del mototaxi color amarillo con placas DTH-840-18 intentó rebasarlo por la derecha y chocó contra el primer vehículo al no percatarse de las maniobras.

El conductor del EcoSport bajó de la unidad y gritó: “¿No ves que me estoy estacionando y tengo encendidos mis intermitentes?”.

Una unidad de la Policía Municipal llegó al lugar de los hechos y buscó fluir el tránsito, pues varios vehículos tuvieron que retroceder y usar otra vía, incluso un camión de transporte que venía de Mérida.

El mototaxista no tenía credencial de elector y documentos que lo acrediten como transporte público.

Por otra parte, se registró una colisión entre motociclistas luego que uno de ellos no guardó su distancia. Incluso la familia de uno de los involucrados estuvo a punto de agredir a los policías para impedir que se lleven la moto. El hecho ocurrió ayer cuando Armín Moo Canché conducía una motocicleta Italika 150 c. c., de Poniente a Oriente sobre la calle 33 entre 14 y 12 de la colonia Santiago Castillo y colisionó por alcance contra otra moto que manejaba una mujer, quien iba acompañada de un menor de edad.

La familia de la involucrada impidió que se llevaran el vehículo para no pagar multa pese a que los oficiales explicaron el procedimiento. Algunos parientes, quienes estaban en estado de ebriedad, se hicieron de palabras y empujones con los oficiales. Al final la familia firmó la hoja de deslinde de responsabilidades.

En Tekax, ayer se registró un choque mañanero cuando un repartidor de chile habanero no midió su distancia y chocó contra un taxi.

El hecho de tránsito ocurrió ayer a las 6:30 de la mañana en la calle 51 entre 74 y 76 en la colonia Chobenchén de esta ciudad.

Según testigos, ambos vehículos circulaban sobre el mismo sentido.

Un auto Tornado de la marca Volkswagen y una Urvan blanca habilitada como taxi de la ruta Oxkutzcab – Tekax iban sobre la calle 51 de Poniente a Oriente, y al llegar a la 76, antes de cruzar un paso peatonal, el segundo vehículo disminuyó su velocidad mientras que el otro no, por lo que se impactó contra la parte trasera y rompió una calavera del taxi.

El vehículo Tornado sufrió daños en el capo y luces delanteras.

Ambos conductores no proporcionaron sus datos, ya que se arreglaron en el lugar del percance y tampoco avisaron a la Policía.— Julio César Caamal Cuy/ Mauricio Can Tec/ Miguel Ángel Cárdenas Pech