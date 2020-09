Conductores se quejan de topes en Sitilpech

Ante la falta de señales colocan grava

SITILPECH.— En la calle 21 de esta comisaría de Izamal colocaron grava con chapopote en tres topes para disminuir la velocidad de los automovilistas que circulan de Oriente a Poniente.

Los conductores se quejaron por la falta de señalización, ya que frenaban “de golpe”, lo cual afectaba sus vehículos.

“Es una pena que no pongan las señales; tremendo problema (en que) me metí porque se raspó mi auto en la parte de abajo, me saldrá más costosa la reparación porque no pensé que hubiera algún tope en esta esquina, estamos acostumbrados a que no se tenga”, destacó un automovilista de Cenotillo.

“Faltó organización porque no hay señales que indiquen que hay un tope en este lugar, porque ya nos estampamos por falta de las señales; varios han tenido problemas, más los pobres motociclistas, vi que uno cayera hace unos minutos”, dijo un taxista de Tinum.

Los topes están ubicados en la calle 21 con 12 , otro a un costado de la iglesia y el tercero sobre la misma calle, a unos metros de la exescuela primaria Estado de Puebla.— J.C.P.K.