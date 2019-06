Confían en rescate ejidal

Ofrecimiento de analizar el caso de presunto despojo

VALLADOLID.— Ejidatarios de este municipio manifestaron tener confianza en que podrían recuperar 5,000 hectáreas, una laguna y cuatro cenotes, que les fueron despojados ilegalmente por el ex asesor del ejido Rafael Acosta Solís, que supuestamente está en contubernio con las delegaciones de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN).

Rolando Canché Poot, uno de los ejidatarios que se manifestaron el sábado durante la visita que realizó a la ciudad el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, explicó que le entregaron un pliego petitorio al mandatario, quien dio instrucciones a uno de sus colaboradores para que le den seguimiento al caso.

En el momento les dijeron que se dará seguimiento a los casos planteados, aunque primero analizarán el documento que entregaron, para luego ponerse en contacto con los ejidatarios.

En las pasadas dos administraciones del ejido, las directivas en turno contrataron los servicios jurídicos de Rafael Acosta Solís, quien les cobraría el 20% del total de sus tierras de Punta Laguna, que consta de casi 30,000 hectáreas.

El trabajo que realizaría el abogado era lograr que se aprobara la parcelación de las tierras de Punta Laguna, cuyo trámite se iniciaron, pero otro grupo de ejidatarios nunca estuvo de acuerdo, porque supuestamente se estaba haciendo mal y había irregularidades.

Al asumir la actual directiva encabezada por Adriano Uitzil Kumul, como comisario ejidal, se dieron cuenta que las anteriores directivas se adueñaron de una gran parte de los terrenos, incluyendo el polígono de Zaciabil.

De la misma manera se percataron que el abogado Acosta Solís se adjudicó 5,000 hectáreas. Una laguna (Laguna Luz) y uno de los cenotes, ubicado en Zaciabil, por lo que ahora están haciendo todo lo que está en sus manos para que se devuelva al ejido esas tierras.

Rolando Canché Poot comentó que Acosta Solís les tiene que devolver las tierras que les quitó a los ejidatarios, o en su defecto no permitirán que haga algo en la superficie, por lo que es importante que intervengan las autoridades federales, tomando en consideración que son funcionarios públicos de ese nivel los que están involucrados, como lo es la Procuraduría Agraria y el RAN.

Sus peticiones, precisan, no tienen nada que ver con los procesos jurídicos que se le siguen al ex comisario ejidal José Matilde Cervera Dzul, a quien acusan de no aclarar el presunto desvío de recursos.

Canché Poot dijo que estarán a la espera de que se le dé seguimiento al caso, pues todo indica que hay buena voluntad del gobierno federal, incluso estarán en permanente contacto con la persona que les presentaron, cuyo nombre no recordó.— Juan Antonio Osorio Osorno