“Confianza en Dios”

Bajan a la Virgen del Carmen de su nicho en Motul

MOTUL.— La bajada de la imagen de Nuestra Señora del Carmen se llevó al cabo anteayer, en una celebración diferente por la pandemia del Covid-19.

El párroco Joel Tuz Canul bajó la efigie del nicho ubicado en el oratorio y la trasladó junto a los estandartes y responsables de los gremios participantes.

Luego la virgen fue depositada en un altar para presidir sus festejos que tendrán como reto nuevas manifestaciones de fe.

El sacerdote dijo en la homilía que “para caminar juntos tenemos que aprender a poner al servicio de los demás aquello mismo que Dios nos ha dado, nuestras capacidades, virtudes y fe. Todo aquello que puede hacer de nosotros un verdadero pueblo de Dios”.

La trampa del maligno nos divide porque cuando cada quien empieza a buscar sus intereses, porque cuando cada quién busca satisfacer sus gustos, sin tomar en cuenta el bien común, entonces, esa unidad se rompe, y cuando no hay unidad no podemos caminar juntos.

El señor arzobispo al inicio de la pandemia nos dió un mensaje, dónde nos señalaba que dos virtudes importantes en este tiempo, la prudencia y obediencia.

“Prudencia porque nos invita a no simplemente querer hacer, decir y caminar, si no la prudencia nos invita a mirar que es lo mejor, la prudencia nos invita a descubrir que es aquello que realmente va ayudar a construir.

La segunda cosa es la obediencia que es una virtud muy importante, porque es aprender a renunciar un poco a uno mismo, para poder con mi obediencia y la obediencia de todos hacerlo mejor.

¿Cómo podemos caminar juntos si no tenemos prudencia y obediencia?

La Virgen del Carmen encarna muy bien las virtudes prudencia y obediencia.

La Virgen es el mejor ejemplo, ser madre de Dios es más grande que lo que ella puede comprender y por lo tanto tiene que dejarse conducir por la obediencia.

No solamente lo que ella quisiera oír, hacer o pensar, sino que será lo que le pide Dios y dispuesta hacer lo que le pide Dios.

En este tiempo ¿cuántas cosas leemos? sobre todos los medios de comunicación que son muchos, hoy tenemos este privilegio de que todos accedemos a los medios de comunicación, pero hay que tener cuidado, porque a veces hay cosas que no son realmente ciertas o hay algunas cosas que no son totalmente ciertas y tenemos que ser prudentes de no solamente escuchar, si no tenemos que hacer el discernimiento de que es lo mejor, si aquello que leo me está ayudando a construir esta unidad de caminar juntos como nos dice hoy la palabra de Dios.

“Que María santísima nos ayude en este caminar juntos con responsabilidad, prudencia y obediencia.

“No estamos solos, en esta barca vamos todos, porque todos tenemos miedo, a todos nos está tratando igual la pandemia, pero tenemos que tener fe, debemos tener confianza en Dios.

“Él (Dios) nos va a cuidar cuando nosotros nos cuidemos, no tengamos miedo, el miedo no nos ayuda a mirar con claridad, la desesperación nos impide tomar decisiones correctas que a veces nos duelen mucho, como renunciar a la bajada a la que estamos acostumbrados, pero lo teníamos que hacer por fe, por prudencia y por obediencia”, concluyó el padre.— MAURICIO CAN TEC