Confirman carencias

Sin agua potable ni ayuda para la vivienda en Kinil

KINIL, Tekax.— Para algunos habitantes de esta comisaría no es nuevo escuchar que la comunidad quiera pasar a formar parte de la jurisdicción del municipio de Tixméuac, pues hay quienes todavía recuerdan documentos en los que vieron la leyenda “Kinil, comisaría de Tixméuac”.

Y es que en “Wikipedia, la enciclopedia libre”, en internet, se relata que esta comisaría, antes de ser tekaxeña, primero le perteneció al municipio de Teabo, ubicado a unos 16 kilómetros; en 1921 pasó a formar parte de Tixméuac, distante solo unos 8 kilómetros, y fue en 1940 cuando pasó a formar parte de Tekax, cuya cabecera queda a 39 kilómetros de distancia.

Federico, veterano campesino de esta comunidad, quien se dedica a la venta de panuchos en escuelas de la comisaría, es uno de los que recuerdan cuando Kinil le pertenecía a Tixméuac.

“No es nuevo que la gente se diga identificada con esa comunidad”, aseguró.

“Recuerdo que todavía hay quienes tienen documentos donde aparece Kinil, comisaría de Tixméuac, y por eso la gente en vez de ir a Tekax a pedir ayuda prefieren ir a Tixméuac, y nunca se los han negado”, señaló.

Petición

Como informamos ayer, vecinos refirieron que ante el supuesto abandono en que está la comunidad y al ver los avances que tiene la comisaría de Chicán, de Tixméuac, harían una petición al gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, para que logren el cambio de su jurisdicción.

Representantes del Diario se trasladaron a la comisaría, ubicada a unos 39 kilómetros al Norte de la ciudad, donde se constataron algunas de las carencias en las que viven los habitantes.

Los vecinos, que prefirieron el anonimato por temor a perder sus apoyos de varios programas sociales, manifestaron que tienen problemas de agua potable, inseguridad, falta de ayuda para viviendas, las escuelas sin ayuda del Ayuntamiento, y que incluso los baches fueron reparados en la calle principal que va a Chicán, “solo porque hace unos días llegó el gobernador”.

Respaldo

En las escuelas, profesores manifestaron su apoyo hacia la petición de los vecinos ya que también habrían sido “bateados” por Diego Ávila Romero, desde el inicio de su administración. Sin embargo, sería todo lo contrario cuando acuden a Tixméuac para pedir ayuda a Gaspar Pantí Sel.

Incluso sostienen que el presidente de Tixméuac les ha brindado todo tipo de ayuda para viajes de práctica de alumnos de primaria, telesecundaria y telebachillerato, y que por eso “don Carretas”, como le conocen en Kinil, sería el padrino de los tres planteles en sus clausuras de este mes.

Se buscó la opinión del alcalde de Tixméuac, de extracción priista, y uno de los primeros alcaldes en ser reelectos en el Estado.

Reconoció que no puede negar ningún tipo de apoyo a la gente que se lo solicita, y que en el caso de Kinil la ayuda que les brinda no saldría del erario de su municipio sino de sus recursos propios.

Comentó que en varias ocasiones ha escuchado el sentir de los habitantes de Kinil, pero entiende que la comunidad le pertenece a otro municipio.

“Me llevo bien con la gente, pues todo el tiempo vienen al municipio y no les puedo negar la ayuda. Pero los ayudo con mis recursos, pues tengo mi rancho y me dedico a la agricultura desde hace muchos años, tengo mucha fe en Dios y mi padre siempre me enseñó que si ayudo a mis semejantes nunca me faltará nada en mi trabajo, y he visto que así es.

“A varias escuelas les he apoyado con sus viajes, porque no tengo el corazón para negárselos a los niños, esta vez un grupo se fue a Río Lagartos y son de allá de Kinil. Me conocen porque es mi paso cuando voy a Chicán”, abundó Pantí Sel.

En cuanto a la petición de los vecinos de formar parte de Tixméuac, Pantí Sel indicó que “ellos pensarán qué hacer, yo estoy para trabajar por el pueblo”.

“Hace poco hice las gestiones al gobierno del Estado para la pavimentación de la carretera que va de Kinil a Chicán, y le pedí al gobernador que la obra también beneficie a Kinil, y los trabajos incluyeron 300 metros dentro de ese poblado”, puntualizó.

Desconcierto

El alcalde Ávila Romero, entrevistado aparte, aseguró que se atienden a todas las comisarías, pero nada más “hay que tener paciencia”.

Señaló que hace unas semanas se realizaron trabajos en Kinil, previo a la fiesta tradicional del pueblo.

“Me extraña que la gente diga que (la comunidad) está en abandono cuando los tenemos pendientes”, dijo.

“Me extraña que digan que no se les visita, pues en días pasados, antes de la fiesta tradicional, se pintó la comisaría (del local del comisariado) y se rehabilitaron los baños (de ese edificio); se limpió el centro de la población y se realizó el bacheo de las calles”.

El presidente municipal también comentó que se realizaron en la comunidad sendos eventos por el Día del Niño y el Día de la Madre, en el centro de la comisaría.

“Incluso la Japay y la Conagua realizan un estudio para mejorar el sistema de agua potable en la población”, puntualizó.

Ávila Romero aseguró que se están atendiendo a todas las comisarías, pero “nada más hay que tener paciencia (para que lleguen los servicios). Vamos a seguir trabajando, tanto en esa comisaría de Kinil, como en todas, pues es parte de nuestro compromiso como autoridades”.— HÉRBERT N. BACAB POOT / ARNULFO PERAZA RODRÍGUEZ

Cuestión de lógica…

Uno de los excomisarios de Kinil, en charla con el Diario, manifestó que es lógico que los habitantes se sientan más identificados con Tixméuac, pues todo el tiempo le piden apoyo al presidente municipal de esa comunidad y les apoyan.

“No llega la ayuda”

“La gente no es ciega, hemos visto cómo en Chicán (comisaría de Tixméuac) casi todas las familias se han beneficiado con programas de vivienda y en Kinil no llega la ayuda.

Obra vial en marcha

El excomisario dijo que en Chicán realizan actualmente su carretera con carpeta asfáltica por gestión de su alcalde, y, en cambio, “el de Tekax hasta la fecha no ha conseguido que nos reparen el camino que va a la cabecera, cuyo tramo de Xaya a Tekax está muy deteriorado”.