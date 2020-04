Confirman el primer fallecimiento por Covid-19 en Motul

MOTUL - Se registró el primer deceso de una persona por coronavirus Covid-19 en Motul.

En una videoconferencia, el alcalde Roger Aguilar Arroyo informa sobre la primera víctima del Covid 19 en dicha ciudad, se trata de una persona de la tercera edad, de unos 80 a 85 años de edad, oriunda de esta ciudad.

Indicó que también hay casos positivos ya ingresados en hospitales de Mérida.

Pidió una vez más a las familias a que se cuiden, "esto no es un juego", también invitó a seguir con el aislamiento y que cumplan con todas las medidas que impusieron por el gobierno federal y estatal, quédense en casa. En el caso de los habitantes de las comisarías, no deberían visitar Motul, solo en casos específicos y no acompañados.- Mauricio Can Tec