Conflicto en puerta

Queja contra una empleada pública de Valladolid

VALLADOLID.— Locatarios del mercado municipal “Donato Bates”, señalan a una empleada del departamento de Espacios Públicos y Mercado, identificada como Socorro Peraza, como una persona prepotente, soberbia e intimidadora, que constantemente amenaza a varios de ellos con quitarles su local.

Ayer llegó a la redacción del Diario un correo a nombre de Juan Sánchez, en la que se relata abusos y humillaciones de que son objeto algunos locatarios, incluso se dice que se han registrado enfrentamientos entre ellos y la señalada.

Se explica que Socorro Peraza, ha tenido diversos altercados con locatarios, a quienes incluso los ha amenazado con correrlos del lugar y quitarle sus puestos, agrediendo verbalmente a la gente que trabaja en el centro de abasto.

El problema lo han comunicado al Ayuntamiento, incluso han recabado firmas para solicitar su destitución, pero el ayuntamiento la sigue manteniendo en el cargo, no hacen nada para resolver el problema.

Ayer por la mañana se hizo un recorrido en el mercado para conocer el problema y se le fue preguntando a varios locatarios. No hubo ninguno que hablase bien de ella, todos con los que se habló la señalan como soberbia y que humilla a la gente argumentando que está bien con el Ayuntamiento y que nadie le puede hacer nada.

Javier Fernández Arzápalo, ex líder de Abastecedores, dijo en que su caso no ha tenido problemas con la acusada, pero que sí ha oído de conflictos con otras personas, pero le consta.

Otro locatario que se identificó como Erick, dijo que hace un tiempo tubo problemas con la señalada, que incluso le intentó tirar sus productos, lo cual observó mucha gente, incluso lo grabaron y subieron a las redes sociales en ese entonces, pero ahora se no lo han vuelto a molestar.

Se ubicó a la mujer, quien funge como propietaria de un local de venta de discos, y comentó que en la administración pasada era inspectora del mercado, pero que ahora es parte del cuerpo administrativo. No negó ni confirmó las acusaciones en su contra, y sugirió que cualquier información que se requiera se debe pedir en el departamento de Comunicación de la Comuna.

Agregó que ahora ya no es inspectora, sino que está en la parte administrativa del departamento y que no tiene ningún contacto con los locatarios.

Por cierto la Dirección de Espacios Públicos y Mercados está acéfala, pues el anterior titular, Sergio Maldonado, ya no está, pero no se sabe si renunció o fue despedido, el caso que no hay nadie frente al departamento.

El control, según dijo la misma Socorro Peraza está cargo de Emanuel Carvajal Rico, quien además es director de Espacios Públicos del ayuntamiento.— J.A.O.O.