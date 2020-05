Conflicto por acceso a poblado

Vecinos de un retén casi linchan a un comisario

TIZIMÍN.— Un nuevo enfrentamiento ocurrió en el filtro sanitario de la comunidad Colonia Yucatán, donde casi linchan al comisario municipal Miguel Ángel Ruiz Silva.

El conflicto se registró anteayer a las 10 de la mañana en el retén que está a un costado de la plaza de toros cuando no se permitió el paso al ciudadano Wilberth Castro Pérez, de la comisaría de San Pedro Juárez.

El acceso con la justificación de realizar trabajos de albañilería en la casa de Elsy Basulto fue negado pese a que se presentó un permiso firmado por el comisario.

Los integrantes del comité ciudadano a cargo del filtro se opusieron a la entrada de Castro Pérez, ya que en una ocasión logró ingresar a la comunidad bajo engaños para realizar cobros en algunos domicilios.

Días antes Castro Pérez mostró un permiso firmado por la Policía Municipal de Tizimín, cuyos encargados del filtro rompieron.

Anteayer de nueva cuenta intentó entrar a la comisaría pero ahora mostró un permiso sellado y firmado por el comisario, lo que causó el enojo de los vigilantes.

Incluso intervino el comisario para que dejaran entrar a Castro Pérez, pero solo ocasionó un alboroto.

En cuestión de minutos más de 30 personas se reunieron con voladores en el retén, donde hubo quienes acorralaron al comisario para señalar que “el pueblo manda”.

En una llamada telefónica el comisario manifestó que el cerco sanitario ha burlado su autoridad pues los mismos integrantes han dicho que su firma no vale.

“Siento que esto es político, no tengo el apoyo de las autoridades y esto puede empeorar, he sido prudente pero ya me rebasaron”, expresó. Al final el comisario se retiró y no se le permitió el paso a Castro Pérez.— WENDY UCÁN CHAN