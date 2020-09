Conflicto por tierras ejidales en Ucí

UCI.- Otro conflicto de tierras ejidales se desarrolla en Ucí, Motul, en donde los campesinos pretenden destituir al comisario ejidal por vender terrenos de uso común.

En una reunión ejidal, hombres de campo de Uci piden la remoción del comisario ejidal Jorge Andrés León Pech por vender cuatro hectáreas de su propiedad.

En asamblea, el comisario pidió que sean avecindados los veracruzanos que compraron los terrenos.

La razón de los ejidatarios para no aceptar que sean avecindados es que no quieren gratificar a los integrantes del ejido de Uci como es una costumbre. Debido a la agitada situación, los campesinos no participaron en la tercera asamblea, en la segunda sacaron a los veracruzanos.

Los motivos de la distitucion

Los inconformes pretenden destituir al comisario ejidal porque, alegan, se está aprovechando su posición para apoderarse de tierras de uso común ahora que ya vendió las de él.