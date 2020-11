Conflictos por 2 gasolineras

En Valladolid, el alcalde suspende una obra otra vez

VALLADOLID.— La construcción de gasolineras en esta ciudad es un tema que inició desde hace cinco años y en el que están involucradas las empresas “San Nicolás” y “Fullgas”.

La primera busca construir una estación y la segunda planea edificar cuando menos tres estaciones, por lo que se otorgaron los permisos del uso del suelo desde hace cinco años, dos días de concluir el periodo que encabezó el exalcalde Roger Alcocer García.

Sin embargo, en la administración que encabezó la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante se clausuraron los cuatro proyectos con el argumento que ambas empresas no tenían sus documentos en orden y que los permisos otorgados no eran válidos. Apenas hace dos meses, “San Nicolas” logró obtener un amparo federal, lo que le valió para que las autoridades municipales no se opongan y el proyecto continúe pese a la inconformidad de los vecinos de la calle 39 con 54, donde se ubica el proyecto en desarrollo.

Por su parte, “Fullgas” tiene tres proyectos, uno en un terreno de la calle 39 en la colonia Militar, otro en la 37 con 30, frente al mercado municipal, y el tercero en la calle 42 con 47 en el barrio de San Juan, pero los planes se suspendieron porque no tienen sus documentos en orden, según las autoridades municipales.

Luis Montoya Melo, asesor legal de “Fullgas”, aseguró que ganó un amparo federal contra las autoridades y aún así no les permiten retomar los trabajos de construcción, como ocurrió el lunes y martes pasado cuando se clausuraron de nuevo las obras, incluso los albañiles y dos abogados fueron detenidos.

En el caso del terreno de la calle 37 con 30, frente al mercado, Montoya Melo reconoció que es un terreno que habían conseguido en renta con una persona a quien le dicen “Willi Drácula”, pero tuvieron problemas con el arrendador, cuyo abogado es Euberto Díaz.

Díaz también es asesor legal del Ayuntamiento, por lo que surgió otro conflicto porque no les permiten continuar con el trabajo, y por el contrario, se tomaron acciones arbitrarias contra los trabajadores y abogados.

Montoya Melo manifestó que llama la atención que la empresa “San Nicolás” trabaje en su proyecto sin problema.

Dijo que el alcalde Enrique Ayora Sosa le explicó que cumple con los requisitos que se le exige, pero su situación es la misma que la de ellos, pues la diferencia es que ambos llegaron a un acuerdo que quizá pueda ser económico, a lo que ellos no han cedido y por eso les ponen trabas a los proyectos. Comentó que en un leve intercambio de palabras, el primer edil se negó definitivamente y dijo que “háganle como quieran” y colgó el teléfono.

La obra en los terrenos de la calle 37 con 30 y en la 47 con 47 fue clausurada de nuevo.— j.a.o.o.