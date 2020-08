Confrontación en Tinum: reunión termina en conflicto por una restricción

TINUM.— El conflicto que se vive en la comunidad por un presunto desvío de recursos públicos derivó ayer a una confrontación entre empleados del Ayuntamiento y el comité de inconformes.

Tal y como estaba previsto, desde las 10 de la mañana decenas de personas llegaron frente al Palacio Municipal para continuar con el trámite de recaudación de firmas de los afectados.

Para evitar aglomeraciones la maestra Mariela Pech Uh, quien encabeza al grupo inconforme, pidió respetar medidas como la sana distancia, y explicó que las firmas eran para hacer las respectivas denuncias con las instancias pertinentes por el presunto desvío de recursos. Aclaró que para evitar alborotos y participar de manera pacífica solo un grupo de personas entraría con ella al Palacio, donde tenían programada una cita para recibir una explicación a la demanda de la gente.

Alrededor de las 10:30 de la mañana un policía municipal se acercó a la maestra Mariela Pech para informarle que ya podía ingresar al Palacio, donde esperaba el presidente del DIF Municipal, Ignacio Tun Cemé.

En la puerta principal había una barrera de agentes, quienes advirtieron que la prensa no entraba; sin embargo, el comité se opuso, por lo que se permitió que entraran solo hasta una de las oficinas donde los esperaba Ignacio Tun.

Reunión privada

Posteriormente Mariela Pech se encontró con un grupo de empleados que esperaba en la puerta para avisarle que solo podían entrar ella y dos personas más.

“Si no entra la prensa no entramos, si no quieren porque está reducido el espacio que nos atiendan afuera, no hay problema”, exigió.

Los empleados de la Comuna insistieron que no pueden haber muchas personas en la oficina.

Esto propició los dimes y diretes entre los empleados y los integrantes del comité, al grado que se dio una confrontación y tuvo que intervenir uno de los uniformados municipales.

“Qué van ocultar, no hay nada que ocultar, si no quieren que entre la prensa es porque están ocultando algo, están violando (el derecho a) la información”, indicó.

Los empleados dijeron que no estaban negando el acceso a la maestra, sino a los medios.

“Hasta las sesiones de Cabildo se hacen en público y la prensa tiene ese derecho, no veo por qué ahora no los dejan pasar, a menos que se preste a la corrupción y quieran arreglar las cosas debajo la mesa, exigimos que la prensa entre”, manifestó uno de los inconformes.

Al final la maestra pidió al grupo que se retire y comentó que “quede constancia que yo quiero que entre la prensa, nosotros no somos víctimas pero las autoridades municipales tienen la obligación de hacer pública la información y una rendición de cuentas claras”.

Por su parte, el comité se reunió con los demás inconformes que esperaban en la plaza principal, donde se explicó que no se pudo llegar a nada.

“Nosotros, con el debido respeto, quisimos entrar pero no lo permitieron, queremos transparencia, yo pedí que entren cinco personas y la prensa pero no se pudo, querían que dialogáramos con don Nacho (Ignacio Cemé), que es el presidente del DIF; yo no quiero diálogo con él, ni tratos bajo la mesa, lo que se diga ahí lo deben saber todos porque lo que se lucha es que se pague el dinero que no se les dio”, expresó.

“Ya basta de acuerdos bajo la mesa porque hay gente que entra, se quiebra y es corrupta; las cosas son claras, me quisieron pasar con don Nacho, pero él no es el indicado, debería ser la presidenta Natalia Mis, el síndico Walter Cahum Poot o el secretario Abimael Kuyoc Padilla, no con el DIF es el trato, así que no vamos a ceder”, puntualizó.

Mariela Pech señaló que terminarán de recaudar firmas e interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán y en el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

También salió a relucir que hay más gente afectada en comisarías cercanas como Pisté y San Francisco que al igual se están uniendo en la recaudación de firmas.

Según la profesora, hasta ahora no han tenido ningún acercamiento con alguien del gobierno Estatal ni mucho menos con del Ayuntamiento.— WENDY UCÁN CHAN