Congreso de Yucatán solicita investigar al exfiscal por presunta corrupción

Los diputados del PAN votaron en contra del punto de acuerdo

MÉRIDA.- Con 18 votos a favor y 6 en contra de la fracción del PAN y la representación del PVEM, se aprobó el Punto de Acuerdo para solicitar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán investigue y de seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, Wilberth Cetina Arjona.

La petición incluye a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos. Esto, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.



En el mismo acuerdo avalado en la Sesión Ordinaria de este miércoles, el Congreso de Yucatán solicita a la titular de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán investigue por sí, o por conducto de los órganos de control interno, las conductas señaladas y atribuidas al ex Fiscal General del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas.



También se pide dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos. Se espera que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.



A nombre de la fracción del PRI, el diputado Marcos Rodríguez Ruz, presentó este Punto de Acuerdo con la finalidad de poner en conocimiento de la autoridad competente conductas que pueden constituir hechos delictuosos cometidos por uno o varios servidores públicos, tal y como se desprende de los audios hechos públicos por Diario de Yucatán y leer las diversas publicaciones impresas y electrónicas.

“Este Congreso no puede quedarse estático ante situaciones que vulneran a las instituciones de justicia en la entidad, por lo que es necesario que las instancias investigadoras se alleguen directamente los hechos e indaguen hasta resolver las circunstancias que rodean, tanto la renuncia del Fiscal General del Estado, así como los vínculos con otros funcionarios y particulares ligados a éstos, en una probable red de tráfico de influencias que ha provocado un cisma público en donde el actual Gobierno estatal ha quedado en total silencio”, aseveró.



La diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, señaló que esta propuesta viene a fortalecer un trabajo de transparencia y de cara a la ciudadanía que todas las instancias deben de tener, que es hacer llamados a las autoridades correspondientes, “como la Fiscalía donde pocas noticias tenemos”.



“Hoy estamos apoyando una propuesta que a todos hace bien porque todos podemos tener en casa a alguien que no actúa con los parámetros del resto, es importante investigarlo. Estamos a favor por la salud de las instancias gubernamentales, por la responsabilidad de cada funcionario que deberá asumir”, recalcó.

Piden agilizar la elección del nuevo fiscal



En respuesta, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, contestó que lo que le corresponde al Congreso del Estado es agilizar el trámite del nombramiento del próximo Fiscal General del Estado. “Necesitamos darle certidumbre a la sociedad para darle trámite a todos los procesos pendientes”.



“Hacemos un llamado a todo este Congreso y a la Comisión de Justicia para darle agilidad y velocidad al nuevo nombramiento del Fiscal; juntos trabajaremos en un calendario para tener al nuevo titular, eso es lo que corresponde”, reiteró.

Cabe señalar que este día también se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la terna para la designación del Fiscal General del Estado, conformada por Patricia del Socorro Gamboa Wong, Juan Manuel León León, y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar.

El exfiscal "le mintió al pueblo de Yucatán"

El diputado del PRI, Enrique Castillo Ruz, manifestó que el ex Fiscal vino a esta Soberanía, rindió el compromiso constitucional y se comprometió a respetar y hacer valer las leyes pero “le mintió a cada uno de nosotros, le mintió al pueblo de Yucatán”, porque es una falta de respeto a la investidura, con la cual se le confió, lo cual preocupa e indigna a la sociedad yucateca, pues la institución que debe velar, proteger los intereses de todos los ciudadanos, es rehén de actos de corrupción e impunidad.



“Se prestó a favorecer intereses mezquinos y particulares; es realmente indignante, lamentable y que triste que a través de altos puestos se haga un alarde de poder, de complacencia con el objeto de beneficiarse social, política y económicamente; para quienes no han escuchado el audio qué impresión les daría escuchar al ex Fiscal pidiendo la módica cantidad de 5 mil dólares para cumplir con sus funciones a favor de una causa particular”, agregó.



En su turno, el diputado del PAN, Víctor Sánchez Roca, dijo que un tema procesal, como la investigación de la renuncia del ex Fiscal General, sea utilizado con fines políticos. Hizo un llamado a denunciar si se tienen las pruebas de que cometió un delito y repitió que lo que le corresponde al Congreso del Estado es darle trámite a la terna enviada por el Ejecutivo estatal para elegir al nuevo Fiscal.

"No es raja política": PRD

El diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, señaló que “no es raja política” este Punto de Acuerdo y espera que se atienda. Añadió que existe la Ley Anticorrupción que establece como delito grave la corrupción y se debe investigar por oficio, sin necesidad de denuncias, “se necesita conciencia, principios, actuar honesta y correctamente”.



“¿Por qué renunció? No es un cambio regular, no fue para buscar un puesto político. Lo menos que tenemos que saber es porque se le pidió la renuncia”, expresó.





El diputado de Morena, Miguel Candila Noh, añadió que los funcionarios que hayan cometido corrupción deben ser sancionados y al final tengan delito penal, porque es grave que un periódico local lo hiciera público.

“Ya no es una mentira, no es una especulación, debemos acabar con eso, espero que en esta ocasión se aplique la ley”, mencionó.



La coordinadora de la fracción de MC, Silvia López Escoffié, aclaró que se pide a otras autoridades que investiguen, como tiene la obligación de hacerlo, porque en este Punto de Acuerdo todos ganan; mientras que la Comisión de Justicia continúa con los trabajos y la obligación de designar a un nuevo Fiscal General.



“Ganan los ciudadanos a los que representamos y el Gobierno del Estado gana porque se van a deslindar a quienes tengan que deslindar”, declaró.



La diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, aseveró que es una pena decir que el Punto de acuerdo se utilice con fines políticos, porque los audios que involucran al ex Fiscal son pruebas de actos de corrupción que vulneran las instancias de justicia, son audios que involucran a funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, por lo que se solicita la intervención de las autoridades competentes para realizar las investigaciones.



“Que caiga el que tenga que caer y que se castigue al que se tenga que castigar”, finalizó.

Exhorto al IEPAC

La LXII Legislatura también aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Alejandro Cuevas, para exhortar a los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) a que se apeguen a lo establecido en la norma Constitucional y las Leyes reglamentarias en el proceso electoral local 2020-2021 y específicamente en lo referente a las garantías otorgadas para lograr una paridad sustantiva, limitando su funcionamiento a reglamentar sobre ellas dentro del marco de los establecido en la legislación vigente, sin pretender atribuirse facultades que le confieren exclusivamente al Congreso del Estado.



Lo anterior, al exponer que el IEPAC está en trámites de crear nuevas disposiciones para el próximo proceso electoral, en materia de paridad de género, planteando establecer cómo se deben postular a las candidatas y los candidatos en ocho municipios con mayor población y pretender designar cómo se deberá integrar la próxima Legislatura, contraviniendo las reformas electorales aprobadas este año por esta Soberanía, según denunció el citado diputado.

Nueva Ley

En la plenaria de este día, diputadas y diputados aprobaron por mayoría la creación de la Ley de Protección a la Maternidad e Infancia Temprana y reformar la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado, que tiene como objetivo garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres en todas las etapas del embarazo, resguardar su salud y la vida de sus hijos desde el momento de la concepción hasta la infancia temprana.

Su promovente, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, señaló que plantea una obligación gubernamental de protección a la maternidad, mediante la creación de una Red de Protección a Mujeres Embarazadas, donde las instituciones públicas especializadas deberán garantizar el acceso al derecho a la salud principalmente durante el embarazo.



Así como, continuó, la defensa legal y una protección efectiva en cuestiones como la discriminación laboral, asistencia médica en la red de salud pública, opciones preferenciales a programas sociales de vivienda y de transporte público, crear opciones para las mujeres embarazadas que se encuentran estudiando, al igual que brindar asesoría para ejercer el derecho a dar en adopción a un bebé de manera responsable, siempre velando y garantizando el interés superior del menor.



“Es una ley noble y social, cero política, para proteger a la mujer, sobre todo en la etapa más bonita pero la más vulnerable que es el embarazo, protegemos al menor y procedimientos para dar en adopción al recién nacido”, recalcó.



El presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social, Manuel Díaz Suárez (PAN), afirmó que esta Ley llega en un momento muy oportuno para el estado, debido a la actual situación que viven las mujeres tanto en el ámbito laboral como en el personal en un contexto de pandemia global que ha reflejado y encrudecido las desigualdades sociales.



“El presente Dictamen tiene como objetivo eso: ¡apoyar, reconocer y proteger los derechos humanos de las mujeres embarazadas! Nada más. Se trata de apoyar a las mujeres en una situación tan importante como es la maternidad”, reiteró.



La diputada de Morena, Leticia Euán Mis, manifestó su voto en contra, porque a su parecer, tiene un trasfondo vigilar a las mujeres en el caso de que quieran abortar; en respuesta, la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, aclaró que el aborto no está en la mesa, lo que está en esta nueva ley es la vida y opciones que toda mujer debe tener para dar vida.

Minutas Federales

En Constituyente Permanente, el Pleno de los legisladores aprobó por unanimidad las Minutas enviadas por la Cámara de Diputados, para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de México, una en materia de juventud y otra sobre movilidad y seguridad vial.



La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Karla Franco Blanco (PRI), indicó que, con estas reformas a la Carta Magna, se pretenda empoderar a la juventud a través de mecanismos y programas que les brinde las herramientas necesarias para alcanzar un desarrollo óptimo e integral.



Al igual, que propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad expresa para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, así como en materia de movilidad y seguridad vial.



En su turno, la coordinadora de la fracción de MC, Silvia López Escoffié, añadió que, en materia de movilidad y seguridad vial, se busca reducir los altos índices de muertes y lesionados por incidentes de tránsito, que hasta ahora han registrado 116 muertes en este año en Yucatán, así como reconocer que los peatones sea lo primordial por encima de los vehículos, “es una cuestión de que es lo justo socialmente hablando y mejorar la calidad de vida de todos”.

Convocatorias

Además, la LXII Legislatura también aprobó por unanimidad, las convocatorias que establecen las bases para que la sociedad presente las candidatas y los candidatos a la Medalla de Honor “Héctor Victoria Aguilar” y para el Reconocimiento “Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín” hasta el 30 de noviembre.



Por otro lado, la Mesa Directiva instruyó distribuir a los 25 diputados, el oficio del Colectivo Ciudadano ¡Ya Basta!, mediante el cual solicitan que todo el proceso legislativo para la aprobación de Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, se lleva a cabo cumpliendo con todos los principios del Modelo de Parlamento Abierto.



Así mismo, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, en materia de nepotismo; así como a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Ingresos de Sudzal, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2020, signada por el alcalde de dicho municipio, Alejandro Duarte Caamal.



En asuntos generales, la diputada de MC, Milagros Romero, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, Ley de Fraccionamientos del Estado, que pretende introducir nuevas disposiciones al marco legal en temas de construcción, como exigir como requisito indispensable para un posible proyecto de infraestructura urbana y desarrollo inmobiliario, la presentación de un estudio hidrológico que permita analizar las posibles afecciones, repercusiones y riesgos que la construcción pueda padecer por la influencia de masas de agua en la futura zona habitacional.



Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo miércoles 18 de noviembre del presente año a las 11 de la mañana.

Terna para comisionada del Inaip

En la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, sus integrantes aprobaron por unanimidad la terna de candidatas para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), en la que se encuentran Adriana de León Carmona, María Gilda Segovia Chab y Maury Zayuri Valle Valencia.



También se distribuyó el oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, con el que se envía la segunda entrega del Informe Individual de la Cuenta Pública 2019, que contempla 127 cuentas, de las cuales son 53 entidades, 66 municipios y 8 paramunicipales.