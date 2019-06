Conjuran la escasez de agua

Ofrecen abastecer en el verano a todo el municipio

PROGRESO.— El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap) se declaró listo para atender la demanda del vital líquido durante las vacaciones de verano.

Los primeros temporadistas arribarán hoy sábado a sus casas de playa ubicadas en el municipio, desde Chuburná y hasta Uaymitún.

Rafael Luna Gutiérrez, director del Smapap, informó que los tres sistemas de captación de agua, ubicados en Temozón, Sierra Papacal y Chicxulub Puerto, operan de manera normal y eficiente para garantizar el abasto de agua potable durante el período vacacional, sobre todo los fines de semana, cuando se dispara la demanda debido a la ocupación de los predios y los hoteles.

Indicó que se revisó el funcionamiento de esos tres centros de captación y de los cárcamos de rebombeo ubicados en Tamanché, Chuburná, Chelem y esta ciudad, a fin de garantizar que tengan agua todos los habitantes y los veraneantes.

La ocupación de los predios veraniegos comenzaría hoy sábado, debido a que en muchas escuelas ya concluyeron las clases.

Las vacaciones de verano se inician hoy en las escuelas que llevaron el calendario de 185 días de clases; el viernes 12 de julio, en las que llevan el de 195 días y el martes 15 en las de 200 días.

El ciclo 2019-2020 en las escuelas de educación básica se iniciará el 26 de agosto.

Luna Gutiérrez pidió a los temporadistas que, al ocupar sus casas, si no tienen agua o suficiente presión, que lo reporten al Smapap para que personal realice la verificación e identifique el motivo porque a veces, por el tiempo en que no se utilizan las tomas domiciliarias, las tuberías se obstruyen con raíces y no pasa el agua.

Reiteró que el Smapap no tiene deuda con la Comisión Federal de Electricidad y, por ello, no hay riesgo de que ésta le corte el servicio.

Pidió a los temporadistas que ocuparán sus predios que paguen sus recibos de consumo de agua.— Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Agua para nueva plaza

Rafael Luna Gutiérrez informó que se amplió la red hidráulica en la calle 84, desde la 25 hasta el Muelle de Chocolate, para dar servicio de agua a la nueva plaza comercial ubicada en esa zona. El costo de los trabajos es de $30,000 y los pagó la empresa que operará ese negocio.

Trabajo municipal

Personal del Smapap hizo la obra. Se excavó una zanja de unos 100 metros de largo para colocar la tubería que se conectó a la red que llega hasta la 84 con 25, detalló.