Conmoción por un severo caso de maltrato animal en Maxcanú

MAXCANÚ.- En este municipio asesinaron a al menos cuatro perros, en un hecho que causó indignación entre los pobladores. Hasta el momento no se tiene información sobre las o la persona que realizaron el hecho.

Las imágenes comenzaron a circular ayer lunes por la tarde en redes sociales, en las que se ve a dos perros ahogados y a otros dos ahorcados.

“Amigos, vecinos, autoridades en general, me hacen un llamado de auxilio, autoridades de Maxcanú, protectoras de animales, no sabemos la razón, pero esto no puede seguir sucediendo. Esto es un acto salvaje de personas que no están bien” escribió en sus redes sociales Capirucho Tranquilino.

El usuario comentó que los hechos ocurrieron en la calle 19 x 12 y 14 de Maxcanú.

Ayuntamiento anuncia que investigará el caso

Al respecto, por medio de un comunicado el Ayuntamiento del municipio se pronunció en contra de estos actos. Aclaró que investigará el caso e invitó a la ciudadanía a denunciar a los responsables o a todo aquel que cometa maltrato animal en el municipio.