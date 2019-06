Consejo Municipal de Transporte de Umán no aprueba creación de más sindicatos

Trabajando por una mejor movilidad en la ciudad, el presidente municipal de Umán, Freddy Ruz Guzmán se reunió con el Consejo Municipal de Mototaxis en el que se tomaron varios acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos que a diario utilizan este medio de transporte.

Acuerdos del consejo

Entre los acuerdos se encuentran el de no aprobar la creación de más sindicatos ni de incrementar el número de concesiones, colocar más puntos de retenes para combatir a los mototaxistas que no cuenten con sus permisos, mantener sus tarifas y que los mototaxis detenidos sean enviados al corralón de Mérida.

Cada uno de los integrantes del consejo coincidieron que estas medidas son necesarias ya que la ciudadanía merece un servicio justo, puesto que, en la actualidad los prestadores de este servicio está rebasado y es necesario ponerlo en orden.

Recomendaciones a los ciudadanos

Se les exhorta a los ciudadanos a no utilizar mototaxis que no cuenten con sus siglas ni su número económico, las cuales deben estar señaladas en la parte delantera o trasera del techo y mismas que deben de apuntar en caso de realizar algún reporte.

Líderes sindicales

El Consejo Municipal de Mototaxis está integrado por los líderes sindicales de las 11 corporaciones autorizadas para la prestación del servicio que se mencionan a continuación: CROC, líder sindical C. José Benigno Koyoc Cen; ATU, líder sindical C. Raúl Humberto Xool Estrella; ATN, líder sindical C. Juventino Canche Cab; CTM, líder sindical C. Isidro Dzib Madera; COR, líder sindical C. Manuel Herrera Pech; CTC, líder sindical C. Julio Cesar Ciau Várguez; FUT, líder sindical Andrés de Jesús Ruz Montero; UTM, líder sindical C. Jacinto Canche Pech; ATM, líder sindical C. Verónica Isabel Sánchez Palma; GTI, líder sindical C. Javier Alejandro Valencia Quintal y UMPA, líder sindical C. Leydi Rosaura Dzib Arias.

Comunicar reportes

Para cualquier reporte favor de acudir a la Dirección de Transporte ubicada en la C. 28 esquina X 26C S/N de la colonia San Lázaro o comunicarse al número 9971 39 81 21. (I.S.)