Consulta popular en Progreso: retrasos en instalación de casillas

PROGRESO, Yucatán. - Las votaciones en las mesas receptoras instaladas en esta ciudad y sus comisarías iniciaron lentas, las casillas no se instalaron a la hora indicada debido a que no todos los funcionarios llegaron a tiempo y las mesas de votación no abrieron en el tiempo fijado.

Aspectos de la consulta popular que se lleva al cabo en Progreso, este domingo 1 de agosto de 2021.- (Foto: Gabino Tzec Valle)

Pocas personas acudieron a emitir su voto, muchos ciudadanos comentaron que de Progreso los mandaron a votar a Chicxulub, otros a Chelem donde la mesa receptora abrió tarde debido a que los funcionarios no llegaron a tiempo.

En las mesas de votación, los ciudadanos comentaron que no hubo suficiente difusión, no hubo promoción y por ese motivo la afluencia fue mínima, no hubo largas filas como en las elecciones del domingo 6 de junio, había más gente haciendo fila en los puestos de cochinita.

Varios meridanos y turistas nacionales que están en los puertos dije que no votarían, pues no hay casillas especiales y que era pérdida de tiempo según dijo Wilbert Ayora Reyes, paseante que llegó del Estado de México.