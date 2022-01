Consultorios saturados en Valladolid

Gente con tos y gripa acude para descartar Covid

VALLADOLID.— El incremento de contagios de Covid-19 está originando que muchos de los que tienen algunos síntomas como tos o gripa acudan al médico para descartar la posibilidad de estar infectados.

La demanda propicia largas filas y saturación de consultorios tanto en instituciones públicas como privadas de esta ciudad.

Médicos condicionan la atención a los pacientes

Algunos médicos particulares condicionan la atención a pacientes y solo atiende a los que presentan el resultado negativo de una prueba reciente de Covid-19. Los consultorios de médicos particulares están un poco más concurridos de lo normal de gente con síntomas de presunto coronavirus.

La mayoría piensa que solo se trata de una simple tos o gripa, pero se llevan la sorpresa de que en algunos casos no los atienden si no demuestran que no están enfermos de Covid-19.

El problema, como hemos informado, es que también están saturados los laboratorios de análisis clínicos y hay escasez de reactivos, aunque en algunos laboratorios privados aún les quedan en reserva.

De acuerdo con datos obtenidos, en el Hospital General y en los centros de salud ya se incrementó considerablemente el número de pacientes, sobre todo sospechosos de Covid-19.

En la unidad médica del IMSS se averiguó que en cuanto se completa el número de pacientes que se atenderá durante el turno, ya no dejan pasar a nadie, a menos que tenga cita.