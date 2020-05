Contagiado de Covid-19 es de Dzoncauich, pero no vive aquí: Alcaldesa

DZONCAUICH.- La alcaldesa Gloria Magaly Raz Cohuo aclaró que el caso positivo de Covid-19 anunciado por la Secretaria de Salud de Yucatán no es una persona que radica en el municipio y por lo tanto no existe casos en esa localidad.

“Hoy (lunes) a las 6 de la tarde la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán emitió su comunicado, como todos los días, y en el cual menciona que en Dzoncauich ya tiene su primer caso positivo; lo confirmo, es correcto, las autoridades sanitarias después de emitir su comunicado, se dirigieron al Ayuntamiento y me informaron que es realidad de este caso positivo; pero tenemos una nota, este es un ciudadano de nuestro municipio, pero no radica en nuestra localidad. Lo repito, es un ciudadano Dzoncauich, pero no radica en nuestra localidad".

"Pedimos bendiciones para esta persona para su familia que tenga pronta recuperación y que posteriormente podamos brindarle el apoyo que necesite”, declaró la presidente municipal.

También recalcó que a las personas que viven fuera del municipio y que tienen familia en la localidad “hoy no es momento de visitar, todos seamos conscientes porque la única manera que entrará covid-19 Dzoncauich será por alguien que trabaja”.

“Y por favor amigo, amiga si no necesitas salir del municipio te invito a que tomes conciencia y permanezcamos en nuestras casas para cuidar nuestra salud”, señaló la primera edil.

Condena a medios

“Condeno a esos medios amarillista que ya sacaron notas en donde menciona que el ayuntamiento o mi persona están negando el caso; en ningún momento como autoridad puedo realizar esa acción, lo único que a nosotros como alcaldes nos llega de manera posterior esta información por eso es que hoy (lunes) se decidió poder dirigirme a la población, no puedo dar un información errónea”.

Concluyó pidiendo a la población mantener las medidas para evitar contagios para así evitar la pandemia mundial.- MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH