Continúa drama de cuatro niñas abandonadas por su mamá

VALLADOLID.— María de Jesús Cobá Caamal, tía de las cuatro niñas que fueron abandonadas por su mamá, dijo que está preocupada ya que “la presionan” para firmar un documento que “no entiende y los licenciados no le explican en qué consiste”.

“No me dieron una orden ni nada, solo me dijeron que se las llevarían para una revisión médica, en ningún momento me explicaron que no las regresarían”.

“Luego me dijeron que estarían en el Caimede, no las he visto y hace una semana que se las llevaron”, relató.

“Me dicen que necesitan que firme ese documento pero no me dicen para qué, no voy a firmar nada si no entiendo”, agregó.

No las pueden ver

“He ido a la Prodemefa y al Caimede para ver a las niñas pero como no soy familiar no me han dado información, mientras doña María se encuentra preocupada porque no sabe nada de sus sobrinas y se han escuchado rumores de que quieren venderlas”, dijo una amiga de la familia.- Lol-Be Martínez Álvarez

