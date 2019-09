Continúa lío en plantel de Tekax

Docentes serían cesados, advierte una supervisora

TEKAX.— Al cumplirse casi un mes de conflicto, ayer se caldearon aún más los ánimos en la Secundaria Federal No. 14 “Emiliano Zapata” por el lío de maestros que no permiten el ingreso de los docentes de nuevo ingreso enviados por la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey).

La supervisora escolar Olivia Judith Durán González, de nuevo intentó meter a la fuerza a los educadores de nuevo ingreso, pero los disidentes no se lo permitieron, por lo que ella los amenazó con cesar a quienes están en protesta.

Los profesores recordaron que exigen que el reparto de horas de la escuela sea equitativo, pues “los profesores de Matemáticas, Historia, Geografía y Ética están siendo afectados”.

Dimes y diretes

La tensión subió de tono ayer por la mañana cuando la inspectora, acompañada de Érick Puc Cabrera, representante jurídico de la Segey, llegó a las instalaciones de la escuela.

Olivia Durán, a su llegada a la escuela, pidió entrar junto con los maestros de nuevo ingreso, lo que no permitieron los inconformes. Le pidieron que no empeore las cosas y la amenazaron con no dejarla pasar tampoco.

Puc Cabrera —quien les dijo a los manifestantes que “ya se les cumplieron sus peticiones”— intervino a favor de la supervisora y finalmente ambos entraron al plantel, donde se entrevistaron de nuevo con la directora, Guadalupe Ávila Buenfil.

“Olivia Durán nos tomó fotos para intimidarnos, y nos advirtió que vamos a ser cesados”, se quejaron los manifestantes.

“Días atrás, todas las mañanas, la directora salía a ver quiénes hacemos guardia en la entrada del plantel para reportarlo a la Segey, incluso nos dijo que nos levantará un acta administrativa”, dijeron los protestantes.

Posible despido

En entrevista aparte, Puc Cabrera dijo que la Segey solo les pide a los inconformes que dejen entrar a los docentes de nuevo ingreso, ya que los alumnos son los más perjudicados porque no tienen clases. “Ya se les explicó cuáles fueron los acuerdos y cuando una persona cae en desacato puede ser cesado de su trabajo”, dijo.

Sin embargo, los disidentes manifiestan que los acuerdos no son respetados por la Segey. “A nosotros nos correspondía el 40% de las horas vacantes y el 60% restante era para los maestros de nuevo ingreso, pero nos damos cuenta de que nada de eso se ha cumplido”, señalaron.— A.P.R.