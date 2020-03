Continúa lío taxista

Cooperativas de Chemax habrían “roto” un acuerdo

VALLADOLID.— El conflicto entre los taxistas de tres cooperativas de Chemax contra los de la sección que viaja a ese municipio, pero que pertenecen al sindicato “Adalberto Aguilar Osorio” no se ha resuelto, pues los primeros solo pueden traer pasaje pero no llevar, y viceversa.

Desde hace meses, los taxistas de las cooperativas de Chemax “Miguel Hidalgo y Costilla”, “Francisco I Madero” y “Benito Juárez” mantienen un conflicto con los de la sección de “Adalberto Aguilar Osorio” debido a que los primeros tienen su sitio en los alrededores del parque de ese municipio en tanto que los azules recibieron un espacio sobre la calle principal de acceso, lo que los pone en desventaja para realizar viajes.

Hace unos 15 días se acordó que todos estarían en el mismo paradero en Chemax, y de la misma manera todos estarían en el mismo sitio en esta ciudad.

Sin embargo, los taxistas de “Los azules” manifestaron que sus homólogos de Chemax no respetaron el acuerdo, de tal modo que ellos tampoco pueden estacionarse en el sitio que tienen en esta ciudad.

Con estas diferencias, los taxistas de Chemax solo pueden traer pasaje, pero no llevar, incluso ya no cuentan en esta ciudad con algún sitio. La gente que viene de Chemax utiliza el servicio de los “Azules”, que mantienen su sitio en un predio de la calle 41 entre 36 y 38, cerca del parque de Santa Ana, pero no pueden traer pasaje.

Al parecer, el conflicto taxista no tiene fecha ni tiempo para resolverse, de tal modo que la economía de los que pertenecen a esas agrupaciones resulta afectada, pero dicen que aguantarán la situación hasta donde sea posible.— Juan Antonio Osorio Osorno

