Continúan pesquisas en Uayma

Sin dictamen aún por hechos luego de las elecciones

UAYMA.— Al cumplirse 25 días de la pasada jornada electoral en la que se vivieron actos de violencia en este municipio, el Palacio permanece cerrado sin los servicios correspondientes, ya que hasta el momento no se terminan las investigaciones que se realizan sobre los hechos en los que se causaron destrozos en el inmueble.

Como se recordará, el pasado 6 de junio, luego de las elecciones, se vivieron momentos de violencia, luego que un grupo de simpatizantes de Morena y del PAN, al conocer el triunfo de la alcaldesa Yamili Cupul Vázquez en la jornada, acudieron al Palacio, destruyeron un portón, ingresaron al inmueble, se robaron dos urnas que luego quemaron con todo y boletas, causaron destrozos y se enfrentaron a pedradas con priistas.

La llegada de la Policía estatal, originó que los agresores se dieran a la fuga, y desde entonces, el Palacio Municipal permanece cerrado y bajo vigilancia de la Policía Estatal cuyos agentes se mantienen a unos metros del inmueble.

Para ese entonces, numerosos priistas resguardaron la casa de la alcaldesa, debido a que se temía un segundo ataque de manera directa, pero el ambiente poco a poco fue retornando a su normalidad en la cabecera.

La primer edil puso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, de cuyos resultados hasta el momento se ignora, pero el hecho es que el Palacio Municipal permanece cerrado, incluso el portón que se destruyó permanece tirado en la calle, pues se sabe que las autoridades han dicho que no se toque nada en tanto no concluyan las investigaciones y no se cierre el caso.

Por cierto los partidos Morena y el PAN impugnaron las elecciones en este municipio, debido a que, según exponen, se cometieron diversas irregularidades que le dieron el triunfo a la alcaldesa, quien repetirá en el cargo en su segundo periodo por el PRI.

De acuerdo con datos de algunos vecinos de la comunidad, señalan que tras esos sucesos violentos, el Palacio Municipal aún no se reabre, de modo que tampoco se ofrecen los servicios correspondientes en el lugar.

Se sabe que la alcaldesa al parecer está despachando en su casa, desde donde da las instrucciones a sus colaboradores para que los servicios públicos no se detengan, pero según se averiguó solo atiende a gente identificada con su partido, de modo que no está gobernando para todo el municipio.— Juan Antonio Osorio Osorno