Contra el maltrato animal

Protesta en Tekax por falta de apoyo de las autoridades

TEKAX.— La activista de los derechos de los animales del estado de Yucatán, Rocío Quintal López, acompañada de varias personas de la ciudad de Mérida, arribaron a Tekax para protestar y exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) hacer algo al respecto contra Bonifacio C. (a) “Bon”, quien hace unos meses fue señalado por violar y matar a dos perritas.

“Hay pruebas contundentes, pero los jueces del Poder Judicial no están cumpliendo con su trabajo, no vamos a permitir que nos den carpetazo con este caso”, dijo la activista.

La doctora en Ciencias Sociales de la UADY llegó en compañía de ocho personas en esta ciudad, donde la esperaban los activistas Valentina Tamayo, Norka Cerón Ceballos y Alejandro López Zapata.

Con pancartas en mano, protestaron en el centro de la ciudad contra “Bon”, quien es acusado de violar y matar a dos perritas, y al parecer hay una tercera víctima. Incluso hay demandas y pruebas en su contra.

La activista indicó en el estado hay un un código de ley que tipifica como delito la zoofilia.

“Pedimos que se aplique la ley, hay pruebas contundentes que señalan al señor Bonifacio C. como violador de perros, ya hay denuncia ante la Fiscalía, pero desgraciadamente los jueces del Poder Judicial del estado no hacen su trabajo pues tienen todas las pruebas contundentes, ya se le citó en tres ocasiones al señor en la Fiscalía y en ninguna se presentó y hasta ahora no se ha girado una orden de aprehensión en su contra”, explicó la doctora.

Medida

“Esto que pasó en Tekax afecta a todo el estado, no vamos a permitir que nos den carpetazo en este caso, estamos indignados por la negligencia del poder judicial, es hora de que se tome en cuenta el maltrato animal, hay un delincuente suelto en esta ciudad, vamos a continuar con nuestras protestas, si es necesario vamos a cerrar carreteras para que nos tomen en cuenta estanos hartos de tanta impunidad”, agregó.

En la protesta estuvo presenta Silvia Pérez Ruiz, quien tiene su domicilio en la calle 63 entre 40 y 42 de este municipio y dijo que su perrita fue agredida sexualmente por su sobrino D.J.P.D, de 16 años de edad, el pasado 23 de junio.

“Puse una denuncia y según la Fiscalía la carpeta de mi demanda está extraviada, incluso he recibido amenazas de muerte de los padres de este menor”, concluyó la mujer.— Megamedia