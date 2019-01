Contra los baldíos en Ticul

El Ayuntamiento planea sancionar a los propietarios

TICUL.— El alcalde Rafael Montalvo Mata informó que el Ayuntamiento tomará acciones ante el problema de los predios baldíos que invaden la ciudad y representan focos de infección que afectan a los vecinos que viven en los alrededores.

El primer edil señaló que con el apoyo del Catastro Municipal se buscará información sobre los dueños de numerosos predios que están en el abandono, incluso en colonias céntricas, para que se les envíen notificaciones sobre el problema que representan los terrenos.

“Se buscará a los dueños de esos lotes para que se les pida que los manden a limpiar o de lo contraría se buscaría la manera de aplicar las sanciones que sean necesarias, ya que sabemos que muchos de esos predios son focos de infección, hábitat de animales peligrosos para las familias, e incluso escondite de vándalos.

“Esta es una demanda ciudadana, y creo que es urgente que se atienda este problema porque hay una cantidad impresionante de baldíos que ya son focos de infección y nidos de vicio”, comentó el primer edil.

“Con el apoyo de los directores de Gobernación y del Catastro vamos a detectar a los propietarios de esos lugares para que se presenten y puedan regularizar esa situación. Como se trata de predios particulares, el Ayuntamiento no puede ingresar a los terrenos, pero no podemos no hacer nada.

“Esta semana se iniciará la notificación de los propietarios y en su caso se buscarán sanciones de manera legal”, puntualizó el presidente municipal.

Montalvo Mata agregó que también se tomarán acciones contra los vehículos que están abandonados en las calles y que afectan el tránsito de guiadores.

“Hay muchos vehículos que están abandonados en las calles que estorban el paso de guiadores. Vamos a localizar a los dueños y en caso de que no los retiren, la Comuna se hará cargo de las medidas, además se hará un llamado a los talleres para que no incurran en estas prácticas”.— Hérbert Nelson Bacab Poot