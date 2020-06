Contraste en afluencia en centros de abastos

Incidente por un aviso municipal en el de Valladolid

VALLADOLID.— Situaciones contrastantes se observan en el mercado de artesanías y el “Donato Bates”, a pesar de que todos los locales comerciales están abiertos.

En el primero casi no se ve gente, y en el segundo es un ir y venir de compradores, que lo convierte en un sitio propicio para la transmisión del Covid-19.

En el caso del mercado municipal “Donato Bates”, ayer lunes se originó un escándalo entre los locatarios, luego que les llevaron un oficio para firmar, en donde se les comunicaba que deben organizarse para elegir a una comisión representativa para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento del lugar, y en el mismo documento se les informa que el próximo 26 se dará a conocer quién presidirá ese comité, lo cual los molestó porque creen que se les impondrán a alguien que los represente.

La señora Eusebia Pomol Hau se negó a firmar el documento, por lo que según se supo una inspectora cuyo nombre no se dio a conocer, le intentó arrebatar su celular, lo que motivó que la vendedora sufriera una crisis nerviosa que ameritó la presencia de la Policía Municipal.

Según indicaron testigos, al llegar la Policía al mercado se originó un alboroto por la acción de la inspectora, pero minutos después la mujer se calmó y todo regresó a la normalidad.

Los locatarios se enojaron porque en el oficio no se indicó si se hablaría del conflicto con el director Luis Antonio Cocom Castillo, cuya destitución exigen, pero hasta ahora no se ha hecho nada al respecto, e insisten en que el primer edil, Enrique Ayora Sosa, solo les está viendo “la cara de tontos a todos”.

En el mercado municipal “Donato Bates” todos los locales comerciales están abriendo de lunes a viernes, pero sus ventas no son iguales que antes de iniciarse la contingencia sanitaria.

En el caso del mercado de artesanías, aunque todos los locales del interior están abiertos, no están vendiendo nada, pues no hay clientes, al parecer porque los productos que ofrecen no son esenciales, incluso el pequeño parque que se ubica en la parte central donde mucha gente acude a sentarse y descansar está cerrado con cintas, lo que hace que menos entre la gente a comprar, lo que preocupa a los comerciantes de diferentes tipos de productos y artículos.— Juan Antonio Osorio Osorno