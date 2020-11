Contrastes en las ventas

Incursionaron en el modo en línea en el Buen Fin

VALLADOLID.— Los resultados del programa del Buen Fin fueron buenos, consideran algunos comerciantes, debido a que muchos de ellos incursionaron en la venta en línea, aunque en este aspecto la impresión es que no fue lo esperado ya que la gente está acostumbrada a acudir a los comercios a elegir lo que ellos quieren, pero ante la pandemia fue necesario restringir las aglomeraciones por recomendaciones de las autoridades municipales y de salud del Estado.

No obstante los comerciantes esperan que las ventas continúen por buen camino conforme se acercan las fiestas decembrinas, aunque son realistas y saben que tampoco se dispararán como en años anteriores por las mismas circunstancias, pues continúan las medidas sanitarias para evitar los contagios de Covid-19.

En su momento publicamos que el Buen Fin fue del 9 al 20 del presente, es decir el pasado viernes concluyó, pero la mayoría de los comercios lo prolongó hasta el domingo, con el objeto de obtener mejores ventas, ya que para muchos los 11 días programados no fueron suficientes.

Los movimientos comerciales mejoraron un poco, por lo que se consideró bueno, respecto a los meses anteriores durante la pandemia, pero no lo suficiente para compararlo con los años anteriores debido a varios factores.

Las autoridades municipales, de salud, incluso la delegación de la Canaco, hicieron varias recomendaciones a los comerciantes, a fin de evitar aglomeraciones, aplicar todos los protocolos de salud, entre otras cosas, por lo que no fue posible que se permita el acceso a demasiadas personas en los negocios, lo que desanimó a muchos compradores.

Ante esta situación, algunas empresas implementaron el plan de venta en línea, con lo que se vendió un poco más, pero no en todos los rubros, ya que a mucha gente le gusta y tiene por costumbre acudir al negocio a escoger lo que quiere, de modo que al no poder entrar, mejor ya no acudieron.

Algunos empresarios consideraron que la situación mejorará poco a poco, tomando en cuenta que las fiestas decembrinas se acercan, pero quizá pase lo mismo, al estar restringidas las fiestas, muchas reuniones como las preposadas no se llevarán al cabo, por lo tanto las ventas se verán disminuidas.

También recordaron que en la primera quincena del mes de noviembre se debió observar un ligero incremento en las ventas, sobre todo en el rubro del calzado y prendas de vestir, por las actividades de la Revolución Mexicana, pero no fue así debido a que todas las actividades se cancelaron.

En la primera quincena de diciembre se debería de observar un aumento en las ventas de comestibles, pero difícilmente se logre, debido a que las reuniones sociales están restringidas, de modo que las ventas serán mucho menos que el año pasado, y ese será el fenómeno que se observará en todo el mes próximo.— Juan Antonio Osorio Osorno