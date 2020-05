Contrastes en los apoyos

A algunos les toca hasta tres veces;a otros, ninguna

VALLADOLID.– En lo que va de la pandemia por el coronavirus se han distribuido distintos apoyos de los tres niveles de gobierno, y a pesar de ello numerosas familias denuncian que no han recibido ninguno de ellos.

Anteayer comenzó la tercera fase de la entrega de apoyos tanto municipales como estatales, y ayer martes las despensas se distribuyeron en distintas comisarías. Hoy miércoles se realizará la entrega en la cabecera municipal.

El Ayuntamiento, hace unos días, a través de un boletín de prensa, informó que el DIF municipal, en coordinación con una empresa abarrotera, analizan aterrizar seis proyectos de la campaña #DeCorazonEstamosContigo, entre los que destaca “Redondeo con Causa” , en donde los recursos redondeados serán destinados para comprar alimentos y suministros para reforzar las acciones de organizaciones de la sociedad civil, grupos vulnerables en hospicios, albergues, casas de hogar, asilos de la tercera edad, Cruz Roja, Protección Civil y personas desempleadas.

También se ha visto que actores públicos como empresarios locales y asociaciones civiles hagan este tipo de acciones; algunos han entregado bolsas de panes que adquieren en diversas panaderías de la ciudad.

Sin embargo, de acuerdo con algunas quejas, los incentivos no llegan de manera equitativa para algunas personas, como reporta la agrupación “Despertar Ciudadano”, que encabeza Miguel Pat Xuluc.

El representante del organismo indica que la semana pasada la agrupación realizó labor social para hacer un listado de personas que no han recibido ningún apoyo oficial.

En sus recorridos, la asociación detectó varias irregularidades, entre ellas que los apoyos alimentarios no se distribuyen con equidad, hay discrepancias en el criterio de selección de los beneficiarios de los apoyos de los gobiernos estatal y municipal.

Otro caso es que aunque en un domicilio habiten dos o tres familias solo se entrega una despensa.

Pat Xuluc menciona que otra discrepancias es que algunas personas han recibido hasta tres veces el apoyo, pues están en el listado municipal. Sin embargo, se ha observado “la rara coincidencia” de que varias son personas identificadas con el propio Ayuntamiento.

En un recorrido realizado en algunas colonias y fraccionamientos de la ciudad, se recogieron opiniones diversas de la gente hacia los apoyos: algunos consideran que les ha servido de mucho y que a pesar de que no tienen la necesidad se las dan.

“A todas las casas les están dando. No se fijan en el aspecto social o económico, por el contrario, aquí en mi calle a todos nos ha tocado. En lo personal, aunque los productos que te dan son de ‘marcas patito’, los frijoles, arroz y sopas sirven para preparar algún alimento del día”, dijo una vendedora de pollo fresco de la calle 34 con 32 de la colonia Fernando Novelo.

De igual forma la mujer expresó que para inscribirse a los donativos no tuvo la necesidad de gestionar nada, simplemente las camionetas pararon en la calle y les entregó de forma pareja a todos; ya la última entrega fue que le solicitaron una identificación.

En contraste, otras afirman que no han recibido ningún tipo de ayuda, y que incluso hay casos de madres solteras que no cuentan con un domicilio propio, sino que están en condición de “arrimo”, no reciben el apoyo con el pretexto de que un mismo hogar no puede recibir más de dos despensas.— Marco Isaí Aguilar Álvarez