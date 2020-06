Control en restaurantes

Suspensión a tres negocios por no cumplir proceso

VALLADOLID.— La reapertura de restaurantes es cada vez más difícil debido a los requisitos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Salud, exige a los propietarios en esta ciudad.

Los inspectores visitan los negocios para verificar que se cumplan las normas establecidas y colocan los sellos de suspensión en caso de incumplir, como ocurrió en el transcurso de la semana en comercios que están ubicados en la isleta de la carretera de cuota.

Hace unos días, Alfonso Rivero Flores, presidente de los Prestadores de Servicios Turísticos en el Centro Histórico de la ciudad y propietario de un restaurante, comentó que la reactivación de la ola 1 el pasado lunes 8, en la que se permitió la reapertura de los restaurantes en un 25% de su capacidad total, no significaba abrir de inmediato, ya que se tienen que cumplir con diversos requisitos, incluso afirmó que será como empezar de nuevo, lo que deriva en una fuerte inversión y muchos micro empresarios no cuentan con los recursos.

De acuerdo con información obtenida, inspectores de la Cofepris visitaron tres restaurantes ubicados en la isla de servicios de la vía de cuota, cuyos empleados estaban trabajando pero ninguno de ellos tenía completos sus documentos, incluso no contaban con su oficio de reapertura, de acuerdo con lo establecido en esta contingencia sanitaria, por lo que se colocaron los sellos de suspensión.

En esta ciudad los restaurantes aún no reabren porque no hay comensales y la mayoría no cumple con los requisitos que exige la nueva normativa, como el registro de activación y de reapertura, bitácora de cloración, de limpieza, de salidas y entradas, fumigación, certificado médico de los empleados y folio de activación.

También se debe contar con todos los insumos de limpieza como gel antibacterial, cubrebocas para el personal y todos los documentos que se requieren para la venta de alimentos.

Sobre el asunto, Ramsés Pazos Sánchez, uno de los restauranteros suspendidos, indicó que cumplieron varios requisitos, “pero no todos porque son muchos”, por lo que fue suspendido desde el martes.

Permiso

Sin embargo, anteayer llevó sus documentos a la ciudad de Mérida, donde le informaron que mañana los analizarán para que el martes tenga la autorización de reabrir el miércoles de la próxima semana.

En el caso de los otros restaurantes vecinos, comentó que las suspensiones se dieron por normas similares, pero todos están cumpliendo según tiene entendido.

Resaltó que lo más importante es que hasta el momento nadie está exigiendo el pago de alguna sanción económica, pues con solo cumplir con los requisitos se autoriza la reapertura del establecimiento.— j.a.o.o.