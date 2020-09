Convenio por un plan federal

Buscan garantía al trabajo que genere tren maya

VALLADOLID.— Representantes de varios sindicatos participaron en la firma de un convenio de colaboración, con el objetivo de garantizar el trabajo de afiliados en el proyecto del tren maya, en el tramo Izamal-Cancún, cuyo tramo será de 226 kilómetros, aunque hasta ahora no se le haya dado el contrato colectivo a nadie en particular, pero que el plan estará a cargo de la empresa “Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).

En la reunión que encabezaron Luis Echeverría Navarro, de la CTM en Yucatán, y Pedro Oxté Conrado, de la CROC, se explicó que el convenio de colaboración sindical significa que todos los sindicatos afiliados tendrán trabajo en el proyecto del tren maya.

Por el momento, según expresó Luis Echeverría Navarro, están atendiendo el caso de los transportistas, es decir serán los que se encargarán de transportar los materiales que se requerirán en todo el tramo donde estarán ubicados los rieles del tren maya.

Informó que se necesitará un material especial que se traerá del Estado de Veracruz hasta el puerto de Progreso, desde donde los camiones de volteo y los que se necesiten lo llevarán hasta en el tramo señalado.

De acuerdo con la información que tienen hasta el momento, en todo el tramo de Izamal a Cancún se requerirán 100,000 metros cúbicos de material especial que llegará de Veracruz, de modo que serán alrededor de 5,000 viajes que harán los camiones de volteo, por lo tanto todos los sindicatos tendrán trabajo.

En la firma de convenio estuvieron presentes representantes de la Confederación Nacional de Obreros Populares (CNOP), de un sindicato Nuevo, de la Untrac, de la CROC y CTM, con sus respectivos afiliados, como el sindicato “Florencio May Noh”, cuyo líder en esta ciudad es Carlos May Novelo

Echeverría Navarro manifestó que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), pretende hacer creer que tiene el contrato colectivo del proyecto del tren maya, cuando en realidad solo lo tiene para la construcción de una plataforma, donde estarán ubicadas bodegas y oficinas, en un predio que está a la vera de la avenida Zací Hual, en donde por cierto la semana pasada se originó un conflicto con los transportistas.

En el caso del proyecto de la obra, no se le ha otorgado a nadie en particular el contrato colectivo, de modo que ICA aún no determina quiénes serán los sindicalistas que intervendrán en el plan, pero ellos estarán pendientes de lo que suceda en este sentido.

En la firma de convenio que se llevó al cabo en un espacio de conocido hotel en la entrada a la ciudad llegando de Tizimín, acudieron representantes sindicalistas y socios de los transportistas, a quienes se les garantizó que habrá mucho trabajo para todos, ya que el proyecto originará una importante derrama económica en la región y en todos los municipios por donde cruzará el tren maya.

Hay confianza entre los sindicalistas que el proyecto, en su tramo Izamal-Cancún, empiece a finales de año ya que saben que ha iniciado en el tramo Campeche-Mérida y pronto llegará en la región.

En cuanto al conflicto que tienen los transportistas locales con Catem, los socios indicaron que entró en un compás de espera, debido a que no llegan a un acuerdo en cuanto a las tarifas por el transporte de materiales hacia el predio donde se pretende construir una plataforma con bodegas y oficinas de ICA.

En este sentido, Catem les propuso pagar $1,050 por viaje, pero los transportistas pidieron $1,400 que no les quieren pagar, por lo que las negociaciones están detenidas en un compás de espera.— Juan Antonio Osorio