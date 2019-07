Convierten predio en tiradero clandestino

También señalan que el lugar es un nido de mosquitos

VALLADOLID.— Vecinos de la calle 37 entre 54 y 56 del barrio de Bacalar se quejan por un terreno baldío en la zona y el mal estado de una banqueta.

Comentaron que el lote es utilizado como basurero clandestino y podría empeorar si no se atiende a tiempo. Agregaron que desde hace meses se forman grietas de gran tamaño y hay maleza en la banqueta.

“Desde hace mucho que la acera se comenzó a agrietar y romper, incluso se ve una parte más hundida que el resto, pero ahora incluso ha comenzado a salir maleza de las grietas, no es mucha pero puede convertirse en algo grave”, dijo el vecino Juan Aguilar Chi.

También comentó que hay un terreno baldío donde se reproducen los mosquitos debido a las lluvias que hubo durante la semana.

“Como en la semana ha llovido un poco, sobre todo por las noches, este tipo de terrenos son el lugar óptimo para que los mosquitos se reproduzcan, y en estos días ha habido bastantes, ya que el agua se acumula ahí”.

Por otra parte, Rufino May Pech afirmó que el lugar ha comenzado a usarse como basurero clandestino y si no se atiende a la brevedad podría ser un problema mayor. “Poco a poco las personas usan este terreno como un basurero, hasta ahora no son muchos pero si no se hace nada al respecto, se hará mucho más grande y podría incluso ser un foco de infección para las personas que vivimos cerca”, señaló.

Cabe recalcar que en la ciudad hay varios lotes baldíos que se utilizan como basureros clandestinos.— Lol-bé Martínez Álvarez