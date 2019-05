“Conviven” con la viuda negra

Piden cautela ante su presencia en municipios

TICUL.— Ante el reciente caso de mordedura de araña viuda negra a un menor de 5 años de edad en Peto, la Jurisdicción Sanitaria No. 3, con sede en esta ciudad, ha tomado las medidas preventivas necesarias y pide a la comunidad tomar precaución antes estos casos.

El jefe de la Jurisdicción, el doctor Juan Roberto Ayuso Centurión, refiere que lamentablemente en las comunidades del sur del Estado ya se convive con este insecto, cuyo veneno esperan no sea tan virulento, y por ello hacen un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención.

En el reciente caso de mordedura que se dio en Peto, sí fue un ataque de viuda negra, y la familia del menor mató al insecto. Al parecer el niño jugaba en un rincón de su casa y al levantar una escoba fue mordido en el dedo gordo de uno de sus pies.

“Afortunadamente la familia no perdió tiempo y lo llevó inmediatamente al Centro de Salud de esa comunidad donde se le aplicó el antídoto y fue enviado a Mérida, donde sabemos que fue dado de alta sin mayores complicaciones. El menor respondió bastante bien al tratamiento y por el tiempo que se le llevó al hospital no hubo complicación. Ya se acudió a la vivienda y se realizó la fumigación para eliminar temporalmente con esa amenaza, pero las familias no deben bajar la guardia”, abundó.

“Se sugiere a las familias que limpien sus domicilios, sobre todo en Peto, Tzucacab y Tekax, que están en la zona con más proliferación de esta especie de arañas venenosas. Lo mejor es anticiparse”.

Ayuso Centurión indicó que en los municipios donde están las principales Unidades de Salud, como Peto, Tekax y Ticul, es donde cuentan con el antídoto.

“Le pedimos a la gente que tenga cuidado, porque a pesar que tenemos el antídoto para el veneno, éste es muy escaso”.— HÉRBERT BACAB POOT

Por trasiego de camiones

De acuerdo con el doctor Juan Roberto Ayuso Centurión, la llegada de la viuda negra a la región se debe al intenso intercambio comercial que se da en esta zona del Estado, a donde llegan muchos camiones de otras entidades.