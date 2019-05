Convivio en Peto dará pie a retenes

Agasajo para los mototaxistas que ya cumplieron

PETO.— El director de Transporte municipal, Miguel Carballo Tec, informó que pasado mañana sábado 1 de junio de nuevo se realizarán los operativos en la población a fin de sancionar a los mototaxista que no cuenten con permisos actualizados.

Indicó que hasta anteayer martes 551 mototaxistas habían cumplido con el trámite, y, debido a la respuesta de estos transportistas, el sábado, a las 8 de la mañana, se les ofrecerá un desayuno en el domo de la exestación del ferrocarril.

Señaló que durante este convivio se rifarán dos motocicletas entre los mototaxistas como una manera de incentivarlos.

“Después del convivió se dará el banderazo oficial de la implementación de los operativos y se detendrá a todo aquel que no tenga su permiso actualizado porque se le considerará como pirata”, señaló.

Carballo Tec detalló que durante el proceso de renovación de licencias ya cumplieron 144 integrantes de la agrupación Mototaxistas Unidos por Peto, 141 del Faisán y el Venado, 133 de Cuxtal Cool Naal y mismo número de Xux Balam.

“Cabe señalar que no todos los agremiados de las cuatro agrupaciones han renovado sus permisos hasta ahora porque no han cumplido con los requisitos. Sin embargo, ya se les dio mucho tiempo para realizar el trámite y por eso se comenzarán a instalar los retenes.

“Quienes aún no cuenten con tarjetones nuevos todavía pueden obtenerlos, pero se les recomienda no prestar el servicio en tanto no estén al día porque serán detenidos y considerados como piratas”.— Miguel Moo Góngora